Las grabaciones de Emilio Tapia

Hace varias semanas les conté aquí que la Fiscalia, a través de su unidad anticorrupción, tenía listo y concertado un preacuerdo con Emilio Tapia en el caso de Centros Poblados, un contrato irregular por más de un billón de pesos que provocó el desembolso de un anticipo de 70.000 millones de pesos.

El proceso de preacuerdo que, hasta la publicación, tenía el visto bueno del gobierno a través de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y del mismo Ministerio de las TIC, es bueno solamente para Tapia. En cambio resulta pésimo para los intereses públicos.

Consagraba que la sentencia de Tapia por su multimillonario acto de corrupción sería de apenas 55 meses de cárcel, con lo cual el año entrante estaría en detención domiciliaria y poco después libre como el viento.

También decía que el señor Tapia no tenía que entregar información, ni delatar a nadie. Y que iba a entregar una suma de dinero simbólica a manera de restauración.

La Fiscalía negó que el preacuerdo estuviera concertado y al día siguiente publiqué los primeros audios de Emilio Tapia contando de viva voz los términos del insólito convenio con el ente acusador.

En ese momento Tapia reaccionó culpando a la fiscal Angélica Monsalve de haberlo grabado y difundido.

Estaba equivocado y le conté que había tres grabaciones coincidentes que lo registran hablando del preacuerdo con diferentes interlocutores. Todos ellos funcionarios públicos.

No tiene sentido repetir lo que ya está dicho y plenamente probado sobre el alcance del preacuerdo.

La grabación, que ustedes oirán hoy, muestra a Emilio Tapia haciendo graves señalamientos, no probados, contra la mamá de Karen Abudinen, la ministra de las TIC en la época del contrato de Centros Poblados.

Emilio Tapia también implica con sus afirmaciones a Cristian Daes, primo de la ministra y empresario.

Además dice que su proceso de preacuerdo está avalado por un enviado del presidente Gustavo Petro y agrega que él va a aprovechar el clima de la paz total para recibir el perdón social.

Bueno, empecemos por las afirmaciones de Emilio Tapia sobre la mamá de la ministra. El contratista preso asegura ante sus interlocutores que la señora madre de la ministra buscó a su socio en el contrato de Centros Poblados para pedirle una millonaria mordida por la adjudicación:

“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo “mira me está hablando la mamá de la ministra”, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué. Yo le dije “mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso”. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”

El 7 por ciento de un contrato de un billón de pesos son 70.000 millones de pesos. Tapia afirma que cuando le contaron le pareció excesivo el porcentaje:

“Recuerdo como si fuera ayer. Llegó al estudio de allá. Allá en la oficina, en mi casa había una oficina y me dice. Yo le dije, me vas a excusar la palabra “esa hijueputa vieja está loca”. Y él me dice “Yo me imaginé que me iba a decir un 4″. Y yo le digo “óyeme, yo te voy a hacer una pregunta: vamos a suponer que no es el 7, que es el 4, como tú dices, o es el 3 ¿cómo nos van a garantizar el negocio?”

La señora madre de la exministra Karen Abudinen ya no está entre nosotros para defenderse y responder los señalamientos no demostrados de Emilio Tapia.

Doña Joussette Abuchaibe Slebi, tristemente falleció en mayo de 2021 como consecuencia del Covid-19, y las supuestas conversaciones que alega Tapia habrían ocurrido en el año 2020.

Ayer en la tarde llamé a la exministra Karen Abudinen y la puse al tanto de las afirmaciones de Emilio Tapia. Ella prefirió responder por escrito y ustedes pueden leer la carta completa a continuación.

La señora Abudinen afirma que ella fue “la piedra en el zapato” para la organización criminal de Emilio Tapia y agrega “creí que por hacer el bien, por actuar correctamente había pagado ya todos los precios que me quisieron cobrar, pero escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, “el gran ciudadano” para muchos, pretendiendo enlodar la memoria de mi madre (…) es sencillamente una canallada”

Emilio Tapia también afirma que el empresario barranquillero Christian Daes, quien es familiar de la exministra Karen Abudinen, quería beneficiarse con el contrato de Centros Poblados convirtiéndose en el proveedor.

“El primero que llama es el primo de la ministra. Primero que llama, los Daes. Llama Christian (…) Entonces que nosotros somos los Daes, que nosotros queremos ser los proveedores, pero el contrato era, lo que era el Capex, 70 por ciento pura proveeduría”.

Hablé con Christian Daes y él decidió contestar a través de un mensaje de whatasapp en el que afirma:

1. No conozco a Emilio Tapia, no lo he visto, he hablado o me he reunido con él.

2. Jamás he tenido negocios o celebrado contratos con ninguna de las empresas que hicieron parte de la Unión Temporal Centros Poblado.

3. Por favor: No nos sigan bañando en todos los aguaceros.

Sigamos. Emilio Tapia sostiene en la grabación que en la negociación de las condiciones de su preacuerdo ha participado un delegado del presidente Gustavo Petro y que el propósito es que el gobierno apoye este preacuerdo:

“Pero estaba con un delegado del presidente, que lo mandó el presidente, como para que todo vaya en orden acá, pero entonces la iniciativa se haga por parte nuestra y el gobierno apoye”.

Tapia afirma también que para apalancar su rebaja de condena piensa aprovechar el programa de Paz Total promovido por el presidente de la república. Y sostiene que al final esto debe entenderse como una expresión del perdón social.

“Si es que hay un tema, desafortunadamente, y es un tema social, que no tiene nada que ver con la verdad procesal ni con la verdad verdadera que son distintas. Y es aprovechar de pronto toda esta coyuntura que de la paz total, y todo este tema, para buscar un escenario de perdón social, así no lo sea”.

Emilio Tapia fue condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, pero salió por un principio de oportunidad con la Fiscalía, después volvió a contratar con el Estado en Centros Poblados usando garantías falsas y –hace unos días– tenía listo un preacuerdo. Además operó, otra vez con garantías falsas, como contratista de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, por lo cual está imputado.

Amables oyentes, son ustedes los que deben juzgar si las conductas del señor Emilio Tapia deben estar cubiertas por el perdón social o si Colombia necesita la impunidad de este caballero para lograr la paz total.

Ah, desde luego, existe una tercera grabación a la que también le llegará su hora.