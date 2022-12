Primer exmilitar colombiano irá a juicio por conspiración: caso Jovenel Moise

Jovenel Moise. Foto: Leigh Vogel / Getty Images for Concordia Summit

Al Oído conoció en primicia que uno de los exmilitares colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, ya se encuentra en un proceso en los Estados Unidos por sus mismas declaraciones.

Se trata de Mario Palacios quien, diferente a los 18 implicados colombianos, iniciará proceso. Los 18 exmilitares que aún están en Haití han denunciado estar en condiciones poco dignas, en las que ni siquiera pueden contar con abogados para defenderse como cualquier persona, ellos las últimas semanas han solicitado al Gobierno colombiano que les permita ejercer su derecho a la defensa y aún no tienen respuesta.

Al Oído habló con la abogada Sondra Macollins, defensora de los Derechos Humanos y quien ha hecho un llamado al Gobierno colombiano.

“Encendemos un llamado en favor de la justicia y los Derechos Humanos, el Gobierno debe garantizar dignidad y todos los derechos a los colombianos en Haití. Presidente: usted lo ha dicho, avanzar en la Paz total exige verdad y justicia”, dijo Macollins.

El caso de Palacios lo abrieron en enero de 2022 luego de que escapara y lograra llegar a Jamaica. Él mismo contactó al FBI.

El exmilitar irá a juicio porque se ha declarado inocente.

La abogada, pro su parte, clama por atención diplomática y un juicio en el que no se hagan preacuerdos para que, por presión, no tenga que aceptar cargos que la persona no quiere. En Estados Unidos, Palacios tiene dos abogados de oficio.

El próximo 22 de diciembre se definirá la situación jurídica de Palacios en un juicio. Este caso, hay que recordar, tiene una restricción de seguridad nacional por parte de la Corte.

Estaremos atentos para ver qué sucede en este caso, que parece haber sido sepultado en Colombia.

