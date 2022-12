Al Oído: Gobierno Petro, el cambio pero de aviones

Si de aviones se trata hay que empezar por el Congreso de la República, allá sí que están los más aviones. Primero, los que se eligieron diciendo que buscaban bajarse el salario y cuando llegaron dijeron que no, que la verdad con lo que ganan a duras penas les alcanza.

Nos clavaron la reforma tributaria que ya no sabemos qué busca financiar, luego, cuando ya alzaron vuelo, nos notificaron con la perla de que ellos votaron listas cerradas y elevaron votando un mico en la reforma que les regalaría la reelección a los que están en este momento.

Pero tranquilos que ellos siempre pueden volar más alto, nos piden aplaudir un Ministerio de Igualdad (que acá entre nos eso solo es más burocracia), mientras les quedó el sueldo con un incremento del 7% , y ahora resulta que salieron a aplaudir y a defender algunos congresistas del cambio así como el presidente, lo que antes tanto criticaban la renovación de la flota de aviones de guerra.

Eso sí, el mandatario en plena campaña decía que de ser presidente vendería los aviones que adquiriera el Gobierno anterior por considerarlo un “gasto para la guerra”, pero hoy sí entienden la importancia y necesidad, eso, sin contarles que la compra nos costará más que el valor de toda la Reforma Tributaria.

Por eso, Al Oído del exministro de Defensa Diego Molano, ¿incoherentes, populistas o se dieron cuenta tarde? En muchas cosas mencionó que: “el tiempo nos dio la razón. Los aviones para la defensa del país eran necesarios, les dejamos el presupuesto listo y el proceso adelantado. Mintieron para ganar y ahora los comprarán”, aseguró Molano.

Si de aviones se habla les tengo el mejor, y es el que les hablo del avión Alcocer referencia Primera Dama, en ese sí se tiene un vuelo tranquilo y fijo, porque demostró que tiene más reversa quién sabe qué, sino miren ustedes que en el ICBF pese a tantas voces en contra Concha Baracaldo no se va, incluso ella ya ni pena le da, pues, ayer en una entrevista con Vanessa de Latorre mencionó que considera que el cargo no exige saber de la niñez y que la que le ofreció el cargo fue la primera dama, doña Concha ya sabemos porqué llegó cantando el himno de la alegría ven canta sueña cantando vive soñando.

Y llegamos al avión referencia Claudia López, mi hermano prepárense para aterrizar, un vuelo de terror con simulador a Disney, en una completa turbulencia y como diría ella: si no le gustan los aviones no los vea. La robaron no salga, hay mucho trancón pues vuele, en fin, aviones y más aviones como los corruptos que nos roban, como el registrador y su silencio, los que viven de avión en avión dependiendo el viento sople si los aviones referencia Roy.