En Boyacá, transporte público de Boyacá se acogió al descuento en el Soat

Con la compañía del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se realizó la primera compra de un Soat en Tunja, con el fin de demostrar que era una realidad el descuento anunciado por el Gobierno nacional.

Además, se señaló que, si los conductores no cometen ningún tipo de infracción durante el año del uso del seguro, podrán acceder nuevamente a un 10% de descuento sobre el valor de la compra del seguro para la siguiente vigencia.

Es importante mencionar que este descuento también aplica para las motos con un cilindraje de 200 cm3.

“En busca de reducir el impacto de todo el tema de accidentes de tránsito y que todas las personas que utilizan algún tipo de vehículo sea moto, taxi y demás puedan tener su seguro obligatorio de accidentes de tránsito, entonces venían las aseguradoras quejándose que muchos usuarios no estaban comprando el seguro, que habían muchos temas fraudulentos donde han engañado a los usuarios, incluso por portales de internet o en oficinas donde les venden un seguro pero nunca los suben al Runt, nunca o reportan y no quedan asegurados los vehículos y es cuando se dan cuenta que ese seguro no tiene ninguna validez.” dijo César Pachón, representante a la Cámara por Boyacá.

Pachón hizo presencia en la capital boyacense para acompañar a representantes del transporte público de Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá con el fin de comprar el Seguro Obligatoria de Accidentes de Tránsito (SOAT), con el fin de mostrarles la reducción del 50% en su valor total de acuerdo al nuevo decreto nacional que busca mitigar los riesgos asegurando la compra de dichos seguros.