Nos quieren coger de marranos: Robledo sobre compra de aviones

Aviones Kfir de Colombia. (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

Continúa la polémica por la compra de aviones para que la Fuerza Aérea pueda reemplazar las aeronaves Kfir en el país. Por un lado, el exsenador Jorge Robledo rechazó esta compra, catalogándola como innecesaria.

“Estos negocios de las armas son profundamente corruptos. Aquí hay comisionistas y vendedores de armas y todos están afilando los cuchillos para coger el marrano de Colombia y clavarlos en navidad”, dijo Robledo.

Agregó Robledo que, estos aviones no cuidarán la soberanía colombiana, “estos aviones no son disuasivos de nada. La soberanía está destruida y nos imponen lo que se les da la gana. Estos son avioncitos, la soberanía se protege pero no de esta manera, estos aviones no es lo que sirve para disuasión. La primera disuasión debe ser con la diplomacia”.

Por último, el exsenador criticó que se apoye esta decisión cuando en el Gobierno anterior se criticó la compra, “no hay argumentos, lo que decíamos contra Duque es cierto y ahora con Petro decimos lo mismo es peor. Esa compra no es de buena fe. Nos están tratando como imbéciles a los colombianos que no son bobos”.

El debate también se desarrolló con el senador Ariel Ávila, quien defendió esta compra y además la calificó de necesaria.

“La flota que tenemos de los Kfir es muy costosa para repontenciarlos. Son aviones de más de 35 años. Hay que hacer un debate con expertos y que se expongan los motivos para la mejor elección”, dijo Ávila.

En esa misma línea, Ávila indicó que la compra de las aeronaves si podría llegar a afectar la relación con Estados Unidos.

“La compra es importante creería que enrarece las relaciones con Estados Unidos, pero se debe hacer lo que más se acomode a Colombia. En la guerra con las Farc no compramos aviones gringos, compramos supertucano”, agregó Ávila.