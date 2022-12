“Dicen barbaridades sin sustento técnico”: Cabal a presidente de Colpensiones

Semáforo Al Oído

Rojo

¡Frenen! Porque la que está bastante molesta es la senadora María Fernanda Cabal, por declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussan. La senadora expresó “cuántas barbaridades dicen sin sustento técnico. La pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, es un derecho del que no podrán disponer Petro y su gente para calmar sus delirios”.

Suárez al respecto expresó “esto es abusivo e irresponsable, los aportes pensionales no son plata del Gobierno, son el ahorro de los aportantes. Esos anuncios, que además contradicen al presidente Petro, sólo dejan en evidencia el desconocimiento del sector por parte de la nueva dirección y la crisis en comunicación del gobierno, hace falta un vocero”.

Amarillo

Dice la sabiduría popular “no aclaren qué oscurece” y es que, el senador Gustavo Bolívar hizo un video aclarando que no sería candidato a la Alcaldía, pero ojo hoy, mañana no sabe si decida hacerlo o si lo convenzan como lo dijo.

“Hoy no sería candidato, pero yo no sé si mañana me convenzan (…) Sé que hay grandes posibilidades de llegar al cargo”: Gustavo Bolívar acerca de la Alcaldía de Bogotá. Cómo dicen por ahí al buen entendedor pocas palabras…

Verde

En verde la cena que ofrecieron en la casa de Nariño a más de 800 habitantes de calle. Un momento distinto y mágico, el punto gris fue que en la importante cena no estuvo en el evento ni el presidente, ni la primera dama, ni la vicepresidenta. En representación del Gobierno Nacional en el evento estuvo Laura Sarabia, quien es la jefa de gabinete.

Incluso hasta el exalcalde Enrique Peñalosa lo criticó y recordó que él siempre hacía una cena de fin de año, la cual la atendía directamente junto a su gabinete, es increíble pero hasta una cena con trasfondo social que regala una noche diferente nos divide por peleas de ego. ¡Hay que revisarnos!