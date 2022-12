¿Habrá pico y placa para motos en Bogotá en 2023?

Bogotá

Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los cambios en el pico y placa en la ciudad, el pico y placa solidario y si en la capital del país habrá alguna restricción de movilidad para las motos, entre otros temas.

A propósito de las motocicletas, la secretaria respondió a si se ha evaluado la posibilidad de que se imponga medida de pico y placa para las motos en Bogotá.

“Se proyecta un crecimiento del 2.9 para el 2023, eso significa que la gente tiene una mayor capacidad de adquisición de carros y son los que ocupan mayor espacio”, dijo.

Aclaró que se han hecho las evaluaciones integrales y análisis correspondientes para revisar la situación y lo que se busca hoy en día para la capital del país es “racionalizar el uso del carro particular que pueda circular en Bogotá, pero en ciertas condiciones específicas para disminuir la ocupación del espacio”.

Agregó que actualmente se tienen unos “buenos índices” de ocupación de las motos, pero, asegura, se ha trabajado en conjunto con “los moteros, con estas agremiaciones para temas de seguridad vial y mejor comportamiento en vía y sabemos que muchas de las actividades económicas de esta ciudad dependen de la movilidad en moto”.

Según lo explicado por la secretaria, las medidas están centradas en los carros particulares pues son los que más “ocupan espacio” y tendrán mayor proyección de crecimiento el año que inicia.

Buscamos incentivar el uso responsable de los carros particulares: Movilidad Bogotá

Desde el próximo 10 de enero, las disposiciones de la movilidad de la ciudad Bogotá cambiarán desde varios ámbitos. El primero de ellos será en la medida de restricción de movilidad pico y placa, en la que entre enero y abril de 2023, el grupo de placas restringidas se distribuirá de la siguiente manera: en los días pares podrán circular los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares podrán circular los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Según la secretaría de Movilidad, Deyanira Ávila, los anuncios de las nuevas medidas se dieron antes de lo que se hace habitualmente para tener más tiempo para hacer la pedagogía necesaria para que los bogotanos sepan como va a funcionar. También dijo que estas nuevas medidas tienen por objetivo ayudar a descongestionar la ciudad, mientras se terminan los trabajos en todos los frentes de obra que están activos.

“Con esta nueva rotación de las placas, esperamos que salgan de circulación durante la semana hábil más de 270.000 vehículos, reduciendo la congestión vial en un 10%. Aunque más allá de ello, buscamos incentivar el uso responsable de los vehículos particulares, por eso acabamos la posibilidad de la movilidad compartida, ya que muchas personas no estaban cumpliendo con las condiciones de esta medida”, explicó la secretaría Ávila.

¿Por qué se mantiene pico y placa solidario y se elimina carro compartido en Bogotá?

“Vehículos que articulaban en movilidad compartida eran aproximadamente 25.000 en hora de máxima demanda y que no estaban cumpliendo la medida”, mencionó.

A propósito, al ser preguntada sobre si la medida de la Alcaldía para mantener el pico y placa solidario era un negocio, argumentó: “lo mantenemos por generarle una posibilidad de generarle a las personas que tienen la posibilidad de pagar. Es un beneficio”.

“No, para nada, esa no es la posición de la administración. Hay que tener en cuenta que en 2019 no teníamos pico y placa solidario. A hoy, los vehículos que lo utilizan son 20.000, una fracción pequeña frente a la congestión que estamos teniendo”, agregó.

Por otro lado, aseguró que con los cambios en el pico y placa se mejorará la movilidad en Bogotá.