Al Oído: Gustavo Bolívar, sin Congreso sí hay paraíso

Gustavo Bolívar, exsenador de Colombia. Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images.

Al parecer el ex senador, empresario, escritor, poeta y director Colombiano está practicando eso de confunde y reinarás.

La línea del tiempo es la siguiente: hace una semana el excongresista del Senado, Roy Barreras, afirmó que uno de sus colegas daría un paso al costado para aspirar a un mandato en las elecciones regionales. Lo que encendió varias alarmas. Al tiempo, por una alta fuente del Pacto, desde Al Oído anunciamos que se trataría de Gustavo Bolívar quien estaba además recibiendo el consejo de muchos peses pesados del Pacto para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá.

Gustavo Bolívar en ese momento salió rápidamente y afirmó que no sería el senador del Pacto Histórico que renunciará, incluso pidió que se le dejara disfrutar su luna de miel con su madre, lo que dijo en ese momento fue: “Buenas noches queridos periodistas: Para anunciarles que el senador que va a renunciar, no soy yo. Gracias.”

Luego el presidente del congreso Roy Barreras hizo un segundo llamado y amable recorderis “los congresistas que deseen ser candidatos en las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre de 2023, deberán renunciar antes del próximo 30 de diciembre”.

Después, se conoció un nuevo video de Bolívar para redes en el que confundió aún más, entre todo lo que decía expresó “hoy no está en mis planes ser candidato a la Alcaldía pero no se mañana, de pronto me convencen”. Algunos lo descartaron como candidato, otros sentimos que ese sonajero estaba más fuerte.

Y bien, en medio de la distracción de la fiesta de fin de año se dio a conocer públicamente que efectivamente, Bolívar había renunciado al Congreso. Sus mensajes fueron un alto coqueteo a la alcaldía entre lo que expresó dijo “sobre mi aspiración a la Alcaldía es por ahora una posibilidad. No la descarto”, ojo, esto con seis días de diferencia. Por eso siempre les digo a su oído, no descarten porque este ajedrez de las elecciones se juega sobre una arena movediza.

Pero además, el escritor ya tendría slogan “de aceptar el reto de competir por la alcaldía les diría “usted y yo cambiamos a Bogotá”. ¿Qué tal que no quisiera ser candidato si ya tiene hasta slogan?

Los comentarios del fuego amigo no lo dejaron descansar, el Representante Escaf fue uno de los que más arremetió contra el exsenador y por lo que inmediatamente hasta Nicolás Petro salió en defensa de Bolívar.

Y claro, esto despertó muchos comentarios, por ejemplo, líderes de la oposición como el senador Miguel Uribe aseguran que renunció tarde y ya no podría ser candidato: “Bolívar renunció a Senado y por fortuna, no puede ser candidato a Alcaldía de Bogotá: está inhabilitado. Debió renunciar en octubre, un año antes de la elección”.

En redes sociales le recordaron que por su cercanía a la primera línea debería tener respeto a la ciudad y no lanzarse.

Esperemos a ver cómo sigue moviéndose esta arena política, otros ni suenan ni truenan. “Eso si, Bolívar en lo que recuerdo es de los pocos que ha soltado una posición de poder sin apego, ahora se va a rescatar finanzas de un canal lo curioso es que es uno que en los últimos años había cuestionado bastante…”, dijo Catalina.