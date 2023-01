Alcalde de Barbosa, Santander, manejaría $80.000 millones sin limitaciones ¿Qué resp

Polémica por decreto que firmó el alcalde del municipio de Barbosa en Santander, Víctor Manuel Camacho, en el que se otorgó a sí mismo facultades para ejecutar “sin ninguna limitación” 80.000 millones de pesos.

Cabe resaltar que esta facultad tiene, por ley, limitaciones y restricciones con el propósito de que no se presenten irregularidades en el manejo del presupuesto del municipio.

De acuerdo con el decreto 258 de 2022, firmado por Camacho, en su caso las facultades serán más amplias. Según el documento, durante el primero de enero de 2023 y el 30 de junio de este mismo año podrá “realizar todas las operaciones necesarias de presupuesto, suscribir convenios y celebrar cualquier negocio jurídico sin ninguna limitación”.

El concejal Fabián Alvarado aseguró en Sigue La W que el alcalde “le quitó todas las funciones y facultades al Concejo, las cuales son dadas por la Constitución y por la ley”.

“Esto es un abuso arbitrario, autoritario y parece que estamos en un una dictadura prácticamente (…) es un tema que tiene preocupada a la comunidad, porque sabemos que hay varios proyectos que están en curso que necesitaban de la aprobación del Concejo”, manifestó el concejal Alvarado.

En ese sentido señaló que “desde un principio cuando salió el proyecto manifestamos que este no tenía unidad de materia, porque únicamente era para accionar el presupuesto del municipio de Barbosa. Había un mico porque del capítulo 22 al 25 hablaba de otorgar facultades al alcalde para que el hiciera lo que quisiera”.

Por otro lado, Sigue La W habló con el alcalde Víctor Manuel Camacho, quien aseguró que el decreto se radicó cumpliendo el proceso regular.