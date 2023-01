Consulta definiría candidato para Bogotá del Pacto Histórico: exgobernador Jaramillo

El exgobernador del Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció a través de su cuenta de Twitter que dejaría el cargo de secretario general de la Colombia Humana, movimiento político del presidente Gustavo Petro, y aseguró que el propósito de esta renuncia es ser candidato en las próximas elecciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En diálogo con La W, el hoy aspirante a la Alcaldía aseguró que la mejor fórmula para definir el candidato de la Colombia Humana para la Alcaldía de la capital es una consulta donde participen todos los que están poniendo su nombre a consideración de los bogotanos “el pasado 3 de noviembre nos reunimos los partidos que integran el Pacto Histórico y se acordó que para estas elecciones regionales se harían consultas en los territorios donde hay más de un candidato de la coalición. Lo que yo propongo es que el concejal Carrillo, la concejal Sánchez, el exconcejal Hollman Morris y el exsenador Gustavo Bolívar participemos en una consulta en el mes de mayo para definir quién es la mejor opción”.

Frente al gobierno de la actual alcaldesa, Claudia López, el candidato Jaramillo explicó que en su experiencia como funcionario público a los mandatarios se les debe medir una vez termine su mandato e inclusive su trabajo es muy importante para los próximos gobiernos distritales.

Jaramillo ha sido gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué, secretario de salud y de gobierno en la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro, entre muchos otros cargos públicos y, en los últimos meses, se desempeñó como secretario general de la Colombia Humana, sin embargo aseguró que el gobierno nacional no tendrá mayor influencia en su administración “uno tiene que trabajar de la mano con el gobierno nacional, es importante tener una relación cercana con el presidente y de esa manera se van articular las diferentes acciones para mejorar la vida de los bogotanos”.

El candidato también confirmó que le pedirá al Gobierno Nacional que se pueda asegurar al menos 5 líneas del metro de la ciudad en la próxima alcaldía, aunque sí la primera línea ya está firmada como una estructura elevada, así deberá construirse “yo siempre he sido amigo del metro subterráneo, pero lo que está contratado está contratado. No podemos cambiar las cosas, sí el contrato está firmado para que la primera línea sea elevada, tendrá que ser elevada”.

Finalmente, Jaramillo explicó que el proceso que se lleva en la Fiscalía en su contra no interferirá con la carrera hacia el palacio de Liévano “yo he estado expuesto a muchas situaciones por las que he sido llamado a responderle a la justicia. Este proceso activo es injusto y lo vamos a demostrar. Estamos esperando una decisión y si llegó a salir condenado retiraré mi candidatura”.

Escuche la entrevista completa: