6 de enero de 2021: a dos años del ataque

El corazón político de la primera potencia del mundo fue atacado por seguidores del expresidente Donald Trump, cantando fraude y reclamando que fueran anuladas las elecciones que dieron como ganador al presidente Joe Biden.

Hoy los estadounidenses recuerdan aquel fatídico día, cuando expusieron al mundo un gran resentimiento y división política.

El 6 de enero de 2021 cientos de simpatizantes del expresidente Donald Trump atacaron el edificio del máximo ente legislativo de los Estados Unidos, a sus funcionarios y hasta a sus policías.

¿Que buscaban?

Detener la ceremonia donde el vicepresidente de entonces, Mike Pence, confirmaría la victoria de Joe Biden como nuevo presidente.

¿Que lograron?

Que 6 personas murieran y decenas resultaran heridas y judicializadas. En estos dos años han pasado muchas cosas.

Algunas de ellas, que se conformó un comité especial en el Congreso para investigar los hechos. Se realizaron audiencias públicas en las cuales participaron oficiales del capitolio, exfuncionarios de la administración Trump y hasta los familiares del expresidente, para contar su versión y su percepción de lo que ocurrió ese día.

Bennie Thompson, congresista demócrata y presidente del comité del 6 de enero, dijo que “el 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado de derrocar al gobierno, así mismo lo reconoció uno de los atacantes poco después de ese día gobierno”.

Luego de 18 meses, los congresistas del comité del asalto al Capitolio emitieron un informe de 850 páginas, donde detallaron la exhaustiva investigación y las más de mil entrevistas que realizaron para determinar las motivaciones de los atacantes.

Allí hubo recomendaciones al departamento de justicia para que establezca responsabilidad penal contra el expresidente Donald Trump y sus colaboradores más cercanos.

Según el Comité, Trump es responsable directamente de lo que ocurrió ese día.

Liz Cheney, ex congresista republicana y miembro del comité especial del 6 de enero, aseguró que “aquellos que invadieron nuestro capitolio y lucharon contra la policía durante horas estaban motivados por lo que les había dicho el presidente Trump, que se robaron las elecciones y que él era el presidente legítimo. El presidente Trump convocó a la turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque”.A dos años de lo ocurrido siguen las heridas abiertas para quienes estuvieron allí. Greg Jackson, policía del capitolio, le dijo a la W que " dos años después, personalmente pienso que hay muchas cosas por lograr. Sobre la seguridad física de este edificio hay cosas pendientes. Aún necesitamos ciertas cosas y la preocupación es cuando tienes miembros del congreso diciendo lo que dicen, y restándole importancia a asuntos que para ellos no son importantes. Esto nos afecta a todos. No se siente bien”.

Las conclusiones del Comité sobre los hechos del 6 de enero de 2021 ahora están en manos del departamento de justicia, organismo que establecerá si hayresponsabilidades penales en contra del presidente Donald Trump. Responsabilidades que le podrían traer consecuencias políticas y que aún mantienen al país polarizado.

Escuche a continuación la crónica de lo sucedido, dos años del asalto al Capitolio: