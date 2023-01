Organizaciones acusan a la Fiscalía y PGN de persecución tras orden de inspección

W Radio conoció que más de 20 organizaciones sociales rechazaron la inspección ordenada por la Fiscalía en el despacho de la juez coordinadora en Paloquemao.

Esto en relación con la libertad de dos de los designados gestores de paz, integrantes de la Primera Línea, y acusaron a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación de acoso judicial.

Oscar Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y una de las organizaciones sociales que presentaron esta acusación, se refirió sobre el papel de la Fiscalía en este caso.

“Es una atemorización contra la juez que se encontraba en ese momento en el centro de servicios judiciales porque esto en época navideña, ante la ausencia de jueces de control de garantías, ha sido excepcional que se le ha permitido ejercer el control judicial a un juez para impartir la ley y libertad”, indicó Ramírez.

En cuanto a la orden de inspección por parte de la Fiscalía, indicó: “es de recordar que la Fiscalía ha tenido esta práctica para hacer activismo político con sus poderes, no es la primera vez, hizo una inspección a la FLIP, investigaciones judiciales contra Claudia López por un tema relevante”.

Por su parte, Francisco Bernate, abogado penalista, se refirió sobre esta orden de inspección y quién está en la posición de otorgar libertad.

“Es la lógica de las cosas, cuando se solicita una libertad lo hace un juez en audiencia, la juez coordinadora desconoció dos pronunciamientos de sus colegas. Lo que tenía que hacerse era instalarse una audiencia con presencia de la Procuraduría, solicitar las libertades y ya es diferente si las dan o no. La Procuraduría interpuso una denuncia y la Fiscalía algo tiene que hacer con eso, no creo que haya acoso judicial, nunca he logrado que una jueza coordinadora de una libertad”, dijo Bernate.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.