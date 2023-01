Twingo destruyó al Ferrari: psicóloga sobre tusa y video viral de canción de Shakira

Shakira y Gerard Pique. (Photo by Gotham/GC Images)

A propósito de la polémica por la canción que recientemente estrenó Shakira y en la que lanzó fuertes críticas a Gerard Piqué y a Clara Chía, La W conversó con una psicóloga experta en temas de amor y desamor.

Según la psicóloga Paula Ucrós, la forma en la que Shakira expresó su tusa con la “tiradera” con Bizarrap no fue la adecuada.

“Yo le habría recomendado desde el punto psicológico que no lo hiciera, la tusa de Shakira no es como la tusa de cualquier persona, en términos psicológicos no lo habría recomendado”, indicó.

El video viral sobre la canción de Shakira

Tras el lanzamiento de la canción de Shakira, en la que se refiere a un Twingo y a un Ferrari, se hizo viral el video en el que un auto terminó chocando al vehículo de alta gama.

“Si se ve la letra de ‘Monotonía’, dice que no fue culpa de ella ni de él. En esta nueva canción, ese empoderamiento femenino de Shakira es chistoso, pero realmente no aporta mucho a las mujeres porque decir que ella es un Ferrari y la otro es Twingo, pero el Twingo le dio durísimo al Ferrari y le dio durísimo como en el video”, agregó la psicóloga.

En la misma conversación se refirió sobre la forma en la que Shakira ha exteriorizado su “tusa” a través de la música.

“Echarle la culpa a Clara Chía es un mecanismo de defensa, cuando hay una ruptura, la persona traicionada necesita entender, ella necesita encontrar un culpable y su mecanismo de defensa es Clara, pero todos tienen culpa”, agregó.

De acuerdo con esta psicóloga, experta en estos temas, “el duelo es una montaña rusa, por una pérdida, muerte o ruptura sentimental hay una batalla interna, los estados de ánimo no son lineales”.

Finalmente reiteró su crítica a la forma en la que Shakira reflejó sus emociones en la canción con Bizarrap.

“Que cante su tusa no tiene problema, desde el punto de vista psicológico es la forma de expresarse, es muy artística, pero no es la forma de tratar una tusa, que la cante y la facture, pero cantarle a la suegra y ese rollo le traerá consecuencias por ser Shakira”, expresó.

