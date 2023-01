“No voy a maquillarle a una empresa”: Ninoska Pérez tras su renuncia en Radio Mambí

Ninoska Perez Castellon (Photos by Charles Ommanney for the Washington Post)

La periodista cubana Ninoska Pérez Castellón renunció a la cadena radial en la que llevaba trabajando durante 26 años, Radio Mambí. Conocida como una de las voces líderes del exilio, explicó la razón que la llevó a tomar esa decisión.

“Solo quería tomar unos minutos para decirles que esta es mi última transmisión desde esta cabina, que ha sido mi segundo hogar durante tantos años. Siempre dije que cuando la venta fuera oficial sería mi momento de partir”, dijo en plena transmisión radial Ninoska Pérez Castellón.

En diálogo con La W, esta reconocida periodista cubana se refirió sobre la venta del medio de comunicación, que ha sido referente de los cubanos en el exilio, a Latino Media Network.

A propósito de la situación en Radio Mambí, indicó: “no voy a maquillarle a una empresa de la que se cuál es su tendencia y los motivos que vienen”.

En cuanto a su trabajo, Ninoska Pérez Castellón agregó: “después de 26 años no me parecía correcto hacer eso y menos porque no nos han dicho en ningún momento que tenía que cambiar la línea editorial y esa fue la decisión por la que no me fui, pienso seguir al aire porque cuando uno tiene una misión, no es fácil quedarse en la casa callado”.

En cuando a la compra de la emisora en la que Ninoska Pérez Castellón trabajó durante más de 20 años, dijo que el “problema” va más allá de una venta o transacción económica.

“Todo el mundo tiene el derecho a comprar lo que quiera, inició porque desde el comienzo de la campaña empezaron a desacreditar a los periodistas conservadores en Miami. El problema es que es una movida política y cuando vino una de las dueñas a hablar con Univisión nos invitaron, desacreditaron a una prensa”, aseguró.

En el encabezado, escuche esta conversación completa con Ninoska Pérez Castellón.