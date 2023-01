Al Oído: Verónica Alcocer y su gira internacional, ¿y San José del Guaviare?

El senador JP Hernández lo dijo mejor que nadie: “la primera dama si pasa viajando sabroso”. No es para menos, la agenda de doña Verónica en cinco meses le ha permitido viajar a Londres, Tokio, New York, Oslo y el Vaticano. Ha viajado más que la vicepresidenta.

Las preguntas hoy son muchas ¿existe extralimitación de sus funciones?, ¿por qué tiene una agenda internacional tan fuerte cuando no es funcionaria?

Estábamos acostumbrados a primeras damas que buscaban impulsar programas sociales, las apariciones públicas eran eventuales y no tenían nada que ver con las decisiones del Gobierno de turno. Una de las más criticadas y cuestionadas por quienes son hoy gobierno fue María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque, por haber usado en tres ocasiones vuelos oficiales y por el intento de un libro que buscaría sacar sus logros en una autobiografía que finalmente jamás salió.

Diferente a la primera dama actual, quien salió primero que la vicepresidenta Francia Márquez en la serie que hicieron por parte del Gobierno Nacional, en la que gastaron mucho del presupuesto nacional.

Hoy los senadores del Pacto Histórico que tanto cuestionaron todo de María Juliana Ruiz, incluida su ropa, son los que callan ahora, cuando saben que es bastante cuestionable el rol y poder que tiene Alcocer.

No solo ha viajado bastante, también fue una vecina generosa al regalarle el cargo más importante del país, que es la dirección del ICBF, a su vecina, por ser su amiga, porque la señora no tiene conocimiento alguno ni experiencia con la niñez, muy cercana a su primo Mario Fernández Alcocer, exsenador liberal y con quien se le ha visto por Sucre. Lo que no ha gustado al interior del pacto ya que se ha cuestionado a Fernández de tener posiblemente vínculos con el paramilitarismo y ha hecho política de la mano de la casa Char.

La primera dama había dicho en campaña que su prioridad era la niñez por lo que muchos pensábamos que la veríamos en La Guajira donde han muerto tantos niños por desnutrición o que priorizaría visita a San José del Guaviare donde violan niños a cambio de un pan, pero no.

Cuidado primera dama, no quiera ser usted la piedra en el zapato del presidente por un afán de protagonismo que pareciera anunciarnos una posible candidatura.

Al cierre, Catalina Suárez recordó la frase de Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.