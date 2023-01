Vilipendios y amenazas: Financial Times sobre Gilinski y la toma del GEA

El Financial Times de Londres es uno de los periódicos financieros más influyentes del mundo. Su edición tiene más de 2 millones de lectores diarios.

Pues bien este fin de semana, el Financial Times publicó un artículo titulado “En Colombia, después de un año, la batalla de adquisición por 20 billones de dólares se puso fea”.

El diario británico se refiere así a los repetidos intentos del grupo Gilinski para tomarse las empresas del llamado Grupo Empresarial Antioqueño.

El primer párrafo del artículo dice “Una de las más amargas batallas de adquisición se encamina hacia los tribunales después de 14 meses de ofertas hostiles y vilipendios en una pelea que enfrentó a la alianza empresarial más poderosa de Colombia con un depredador multimillonario”.

Según el análisis del periódico inglés lo que está en juego no son solamente 20.000 millones de dólares en activos corporativos, sino el futuro de la bolsa de valores de Colombia y la honorabilidad del Gobierno.

Sobre este último aspecto el artículo asegura que accionistas y administradores de Sura aseguran que los Gilinski tienen una relación cercana tanto con el actual presidente Gustavo Petro como con su antecesor Iván Duque y que eso ha llevado a los gobiernos a tener preferencia en las oficinas regulatorias, refiriéndose a las superintendencias financiera, de sociedades, de salud y de industria y comercio que han tenido que ver con la aprobación de las OPAs.

El Financial Times agrega que las oficinas del presidente Petro y el expresidente Duque negaron cualquier favoritismo y aseguraron que han cumplido la ley estrictamente.

El expresidente Duque además respondió por escrito afirmando “yo no trabajo para ellos, ni tengo relación laboral o comercial con Gabriel o Jaime Gilinski de la que obtenga algún ingreso”

El periódico señala también que si los Gilinski logran finalmente adquirir la mayoría controlante del GEA se convertirán en el principal grupo económico del país. Y anota que las empresas del GEA más las actuales de los Gilinski sumarían más de la mitad de los activos que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia con lo cual, de acuerdo con el análisis del diario financiero, solo quedaría un jugador viable en la bolsa colombiana.

El artículo afirma que a medida que la batalla entre los Gilinski y el GEA se ha intensificado, han crecido las denuncias mutuas de tráfico de influencias, amenazas, gobierno corporativo laxo y de usar sesgadamente medios de comunicación.

Relata el periódico que Luis Santiago Cuartas, exmiembro de la junta directiva de Sura que renunció, aseguró que recibió presiones inapropiadas de Gabriel Gilinski, según él “me dijo varias veces que me iban a inmolar. . . yo me sentí amenazado”.

Otro exdirector de Sura citado pero no identificado en el artículo aseguró que Gabriel Gilinski presionó constantemente a los miembros de la junta para que vendieran la participación de 35 por ciento que Sura tiene en Nutresa. Según él, Gabriel Gilinski usó expresiones amenazantes: “Nos dijo que todos terminaríamos sin un centavo y en la cárcel”.

El periódico afirma que Gabriel Gilinski se negó a comentar las acusaciones específicas, pero afirmó que siempre había sido “muy claro sobre las responsabilidades fiduciarias”.

Señala que la revista Semana, de propiedad de Gilinski, ha sido usada para publicar historias para desacreditar a sus contrapartes en la batalla por el control de las empresas. Una de ellas tiene que ver con uso de jets corporativos para volar a islas de vacaciones en el Caribe.

Gonzalo Pérez, presidente de Sura, negó los señalamientos y le dijo al Financial Times: “uno de los activos de esta empresa es su reputación y la confianza en ella”. “No se pueden destruir 77 años de historia con una revista y unos cuantos ataques”.

Esto no lo menciona el artículo pero está pasando ahora mismo. Este fin de semana la revista de Gilinski publicó una nota diciendo que los abogados Jaime Moya y Juan Sebastián Lombana, representantes de Argos en una de las numerosas ramificaciones del pleito, habían sido despedidos por cuestionamientos éticos de la firma de abogados GodoyHoyos.

La firma negó el despido pero Semana no ha rectificado la noticia. En cambio, el diario La República que retomó la historia de la revista, rectificó tan pronto fue claro que la información no tenía sustento.

Allegados a los Gilinski, citados en el artículo, aseguran que el GEA usa de manera similar al periódico El Colombiano de Medellín para atacarlos.

El artículo señala que después de 7 ofertas y 2.900 millones de dólares gastados, los Gilinski – junto con la familia real de Abu Dhabi– tienen el 39 por ciento de Sura y el 31,5% de Nutresa. Tiene asientos en la junta directivas de ambas compañías pero no han logrado tener la mayoría controlante.

Como sea una persona cercana a los Gilinski le dijo a los periodistas ingleses que “ellos irán hasta el final”.

Bonus Track: Hoy se reinician las audiencias del caso por sobornos de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe.