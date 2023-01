La industria que más genera dinero en Italia es la mafia: periodista Roberto Saviano

Tras la captura del mafioso más buscado de Italia, el siciliano Matteo Messina Denaro, prófugo desde hacía 30 años y conocido por ser un padrino sanguinario, en Palermo (Sicilia, sur), La W conversó con el periodista Roberto Saviano sobre la importancia de esta captura.

Para iniciar, el escritor se refirió al escondite del siciliano, asegurando que es muy común que los capos se escondan en el mismo país debido a que “el propio pueblo termina siendo el lugar más seguro”.

“Es increíble pero también es normal, eso pasa mucho con los capos italianos, los latinos, los europeos y los más buscados, porque el propio pueblo termina siendo el lugar más seguro. El pueblo da la garantía de que en el momento en que alguien comience a buscar inmediatamente se le otorgue seguridad y quien llegue a colaborar con la justicia es castigado”, dijo.

En cuanto a las cosas que han cambiado en la Policía de Italia y las cuales han permitido capturar a los grandes capos, el experto en la mafia italiana indicó que se trata de la presión que ha hecho la opinión pública sobre el Estado, “hoy por hoy en Italia la industria que más genera dinero es la mafia, las cuatro mafias principales”.

Agregando que “la hoja de la coca está en Suramérica, pero las raíces están en Italia”.

Sobre lo que pasará con la estructura tras la captura de Matteo Messina, el ensayista aseguró que “La Cosa Nostra tiene una estructura piramidal y en este momento no tiene un rey libre (…) no creo que Messina colabore con la justicia. Hay que dimensionar la cantidad de dinero que mueve la mafia (…) habrá que ver, pero por ahora no se sabe quién lo va a suceder, si no colabora, él sigue siendo el rey”.

Para finalizar, Saviano dejó claro que “la Cosa Nostra sigue siendo importante dentro de la economía y la sociedad italiana”.

