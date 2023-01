Disidencias estarían presionando a campesinos para secuestrar militares en el Meta

En diálogo con W Radio, el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, explicó cuál es la situación de más de 30 militares que están, según él, secuestrados por campesinos en zona rural del municipio de Vista Hermosa. Esto luego, de que una tropa militar estuviera patrullando y adelantado al parecer operaciones.

“No estaban en combates ni erradicando, ni ejecutando órdenes de captura, estaban realizando patrullajes como lo deben hacer en el Meta (…). Lo que nos dicen es que las comunidades están pidiendo que el Ejército se vaya de la zona, en el Meta no queremos zona de distensión, no queremos zonas exclusivas donde no esté la fuerza pública, el Defensor fue a la zona a ver si logra el rescate. Estas comunidades están llegando misteriosamente, presumimos por disidencias de la Farc”

Sin embargo, el gobernador denunció que personas que no viven en la zona estarían llegando para presionar a los militares.

“Desde el San Vicente del Caguán se están desplazando a la zona, el punto exacto donde estos soldados están secuestrados es el Caño Alto Cafre, en Vista Hermosa, en esa verde no vive tanta gente y habían más de 300 personas, están llegando comunidades a hacer presión, cosa que nos parece muy misteriosa y el gobierno está en el deber de investigarlo y averiguarlo, alguien de la comunidad me llamó y me dijo que querían comunicarse con el Gobierno para liberar los soldados”, señaló.

“Es un secreto a voces, eso es lo que sabe todo el mundo, a mí me cuestionan porque señalo a las disidencias de las Farc, pero es que en esa zona no pasa nada si las disidencias no lo autorizan, mucha de la comunidad no quiere participar pero lastimosamente se ven presionados a participar como ha ocurrido en el pasado muchas veces y no queremos repetir esta historia (…). No hay operaciones militares, no hay erradicación, están haciendo patrullajes normales, la presencia del ejército es legal y no tiene porqué incomodarle a nadie”, agregó.