Tarifa de los peajes en 2024 no tendrá el incremento del IPC del 2023: MinTransporte

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la polémica que se ha generado alrededor del tema del incremento en algunos peajes del país.

Para empezar, el ministro explicó cómo funcionan los peajes en Colombia. Según dijo Reyes, en total hay 180 peajes a nivel nacional de los cuales 27 están a cargo de las Gobernaciones. “De esos, 15 peajes de 6 departamentos tienen incrementos en los otros departamentos han optado por no hacer incrementos a la fecha”.

Por otra parte, el ministro indicó que “todos los peajes en Colombia se rigen por las normas que señalan que anualmente quien define el aumento en las tarifas es el Gobierno mediante decreto y si no hay aumento automático”.

De igual forma, Reyes fue enfático al resaltar que “los peajes no solo están estructurados para mantenimiento, también como parte del modelo financiero de la concesión (…) nosotros vamos a determinar qué peajes y vías están en condiciones que no sean las adecuadas y vamos a establecer diferenciales”.

El ministro de Transporte también comentó durante la entrevista que el decreto expedido por este año solo regirá para 2023 y no para el próximo año, “no vamos a jugar con los colombianos, el próximo año no vamos a aumentar en el doble de lo que no aumentamos este año”.

Entre otros temas, el jefe de la cartera de transporte se refirió a las afectaciones que se han generado en la vía Panamericana y las posibles soluciones que han planteado los habitantes.

Por último, Reyes se mostró satisfecho con la labor que ha hecho en el Ministerio de Transporte y afirmó que “hoy estoy en el cargo soñado de mi vida, si yo me muriera hoy podría decir que ejercí el cargo más espectacular”.

