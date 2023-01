Al Oído: Congresistas ¡la ropa sucia ya NO se lava en casa!

En nuestro Al Oído de ayer hablamos de sucesos que ocurren al interior del Congreso y luego de esto, los mensajes empezaron a llegar.

En este momento tenemos a nuestro oído muchos casos de lo que ocurre en distintas entidades públicas y conocimos el horror también de gobernaciones como la de Boyacá, que reveló que en una pasada administración, una mujer fue despedida luego de denunciar un abuso y hostigamiento por parte de un alto funcionario.

También, el caso de un ex ministro del gobierno anterior que tenía en nómina a la mayoría de mujeres con las que había tenido un vínculo. Además, congresistas mujeres que se sienten incómodas porque muchos de sus compañeros, cuando llegan a la entidad las saludan con la mano en la espalda baja y sonríen porque ajá, son colegas. Mujeres que me escribieron contándome cómo algunos políticos les envían fotos íntimas y no es solo a mujeres, en muchas entidades a los hombres jóvenes también los acosan.

Tocadas “inocentes de piernas”, sobar las manos , abrazos que buscan apretar y besos bastante esquineados. Sí, hablamos del acoso ese que pronto se va a empezar a desnudar. Estamos en otro momento y hay un silencio agotador de años que no aguanta más .

Lo más curioso, fue recibir mensajes de ex congresistas y de un par de líderes políticos diciendo: qué daño le haces con eso a la imagen de la entidad siguiendo un juego a denuncias sin sustento, ¿por qué no sorprende? Entonces, les parece que periodistas que hablamos de esto y sus colegas, que valientes alzan su voz, afectamos la imagen del Congreso ¿cuál imagen, disculpen la pregunta?

¿La de un Congreso en el que han salido directo a la cárcel políticos por corrupción? ¿O la de un Congreso al que llegan algunos con títulos falsos? ¿De qué Congreso me hablan, al que se le descubrieron casas de mafias políticas? ¿Cuál imagen, la de un lugar en el que ganan más que todos y trabajan menos? Disculpen, ¿estoy dañando la imagen de una entidad en la que ser mujer es de lo más incómodo? No señores, no se equivoquen, la imagen es hoy la que rescatan pocas voces con un trabajo que sí representa ciudadanos.

Qué daño hizo esa frase de “la ropa sucia se lava en casa”, porque por eso, muchas veces se cree que el maltrato de casa se debe solucionar a puerta cerrada, que el maltrato laboral que recibes de tu jefe o jefa debes hablarlo solo en tu lugar de trabajo y en el que, esos acosos sexuales han sido omitidos por otros. Hoy a su oído les digo que, la ropa sucia ya no se lava en casa, vamos armar este rompecabezas y hoy no importa qué cargo ocupan, sus acciones no seguirán teniendo nuestro silencio. No más citas en habitaciones de hoteles, ni incómodas, ni sexting con quienes no queramos. Nos hace falta saber que nunca más podemos volver a callar.

La buena nota del día en #AlOído:

Al Congreso de Panamá fueron invitados reconocidos juristas de otros países y la cuota colombiana fue la abogada de hierro, Sondra Macollins Garvin, quien fue expositora de la conferencia “Aspectos Relevantes, Sobre Extinción de Dominio”. La abogada fue la encargada de capacitar a los diputados en el tema de importancia internacional.