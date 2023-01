Al oído: ¿Por qué no te callas ministra Irene Vélez?

Mensajes inoportunos

La ministra Irene Vélez vuelve y se raja. Insistir en que no van a conceder nuevos contratos de exploración de petróleo y gas es un error garrafal. Y no, no es un tema de ideología o de qué a uno le guste o no, al presidente y a este gobierno, es un tema de responsabilidad.

Empezando porque sin las regalías del gas y el petróleo NO podrán cumplir con todos los proyectos sociales que prometieron en campaña. Ministra Irene, las decisiones exigen sensatez.

Lo dicho afecta la economía del país, luego de escucharla pensaba en el ministro Ocampo que es el mejor bombero de este Gobierno ¿qué habrá pensado cuando es él quien siempre está listo para apagar incendios y tratar de calmar los mercados?

Preocupa mucho más que lo dicho por Vélez también lo piensa el presidente, quién defendió el discurso de la ministra y aseguró que la transición energética puede hacerse en un corto plazo.

Ligeras declaraciones que traerán mayor devaluación, más deudas y menos impuestos y regalías. ¿Cómo es que elige el Foro Económico Mundial para dar semejante anuncio?

Ministra Irene Vélez por el bien del país usted debería sumarle al Gobierno desde otra cartera y renunciar al cargo, cargo en el que no es experta.

Todos apoyamos la transición energética y la protección del medio ambiente. Sin embargo, como lo están planteando no es serio ni responsable. Nos vamos a quedar sin recursos.

Estamos ante un circo y una frase que sería perfecta para decirle a la ministra es la que el rey de España Juan Carlos pronunció en el 2007 de manera perfecta: ¿ Por qué no te callas?