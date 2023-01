Aún no hay acuerdo sobre cese al fuego con ELN: se discutiría en México

La W Radio conoció que, en medio de la reunión extraordinaria que se desarrolla en el hotel Eurobuilding, en Caracas, entre el ELN y el Gobierno Nacional, no habrá un anuncio de cese al fuego bilateral entre ambas partes.

Valeria Santos, corresponsal de W Radio, contó que si bien, las partes trataron de llegar a discutir este tema, la complejidad alrededor de este asunto no lo permitió. Fue por esto que, las delegaciones decidieron dejarlo para el segundo ciclo de negociación que tendrá lugar el 13 de febrero en México. Aún está por confirmarse en qué ciudad será el encuentro.

Según contó la corresponsal, en medio de todo, la reunión parece ser muy amigable y con mucha disposición por parte de la delegación del ELN.

Por lo pronto, las partes están tratando de acordar ciertos puntos de la agenda de negociación para asegurarse que no vuelva a ocurrir una crisis como la del fallido cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro.

Tal como informó la periodista, las partes decidieron nombrar una Comisión de Comunicaciones que será la encargada de anunciar todo lo que ocurra en los encuentros, para evitar que se divulgue un anuncio donde no estén las dos partes de acuerdo.

Valeria Santos también señaló que en Caracas se están ajustado los puntos que serán tratados en México como el cronograma, la metodología y la nueva Comisión de Comunicación, para tener claridad de cómo van a comunicar las decisiones importantes y por medio de quién lo harán.

Parte de la negativa del ELN en el cese al fuego bilateral se debe a que ellos han sido enfáticos en que no van a cederle soberanía a otros grupos armadas que operan en las mismas zonas, entonces, no se podría hablar de un cese al fuego bilateral porque no saben cómo se verificar esto en terreno.

En la reunión extraordinaria participa la mayoría de la delegacion del ELN, entre esos, ‘Paulo Beltrán, Aureliano Carbonel, Nicolás Rodríguez y, por parte del Gobierno hay una pequeña delegeación compuesta por Otty Patiño, Iván Cepeda, María José Pizarro, Olga Silva, Nigeria Rentería, además, hacen presencia los países garantes, la Iglesia y la ONU.