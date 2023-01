Abogado de ‘Chapo’ Guzmán habla sobre posibilidad de que pague condena en México

Joaquín 'El Chapo' Gúzman. (Photo by STR/LatinContent via Getty Images)

El abogado de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, José Refugio Rodríguez, dialogó con La W sobre la petición que hizo para que el narcotraficante sea regresado a México para que cumpla su condena.

“El motivo principal es debido al estado de segregación, debido al trato cruel e inhumano que sufre en prisión. Desde que fue trasladado hace 5 años a EE.UU. no ha visto el sol, no puede hablar con nadie en español”, mencionó.

“El tratado de extradición nos da la posibilidad de que sea juzgado en México. Una persona puede ser repatriada al país por convenido bilateral entre Estados Unidos y México”, agregó.

Asimismo, se refirió a las garantías que debe ofrecer el estado para que ‘El Chapo’ Guzmán para que no se escape en su posible regreso a México.

“En ambos ordenamientos jurídicos, como en el tratado de extradición como en el de ejecución de penas no constituye un impedimento. No es posible que el estado mexicano no pueda garantizar que una persona evada la acción de la justicia”, dijo.

De igual forma, mencionó que ya pasó los documentos para que el ‘Chapo’ regrese a su país a cumplir su pena.

“La documentación que pedimos en diciembre a la secretaría es mediante los cuales la embajada mexicana en EE.UU. pidió la aplicación de la cláusula para que sea entregado”, señaló.

Además, destacó que a pesar de la naturaleza de los delitos que cometió el ‘Chapo’ “no existen limitantes para que no sea regresado a México”.

Finalmente, dio el ejemplo de varias personas que han regresado a México a pesar de ser juzgadas en Estados Unidos.

“Yo conozco de muchas personas que estando presas en Estados Unidos han sido trasladadas a México. Los DD.HH. tienen principios de universalidad, implica que todas las personas son iguales ante la ley. No se puede hacer4 una discriminación bajo ningún aspecto”, concluyó.