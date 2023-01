Embargan bienes de militares por presunta corrupción de más de $30.000 millones

La Contraloría General destapó una presunta corrupción al interior de las Fuerzas Militares por un elefante blanco que le habría costado al Estado 30.595 millones de pesos y por el cual, luego de una apertura de responsabilidad fiscal, el ente de control ordenó el embargo de los bienes inmuebles de tres militares: mayor Gerardo Mojica Leyva, mayor Luz Mery López Rangel y el coronel Óscar Alberto Jaramillo Carrillo, así como de las cuentas bancarias de otros miembros de alto rango, para un total de dos generales, dos coroneles, un capitán y dos mayores.

El presunto detrimento se da porque el Ejército firmó un contrato con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, para la construcción de un centro de rehabilitación funcional en el cantón ubicado en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, que iba a beneficiar a las víctimas del conflicto armado, según la entidad pese que debió estar listo el el 31 de diciembre de 2014 hoy en día, ocho años después, la construcción está sin terminar y en pausa, y además hay deficiencias en la construcción.

“En el presente caso, los recursos públicos invertidos por el Estado a través del Ejército Nacional para la construcción de la sede del Centro de Rehabilitación BASAN, de conformidad con el material probatorio recopilado por el grupo auditor, es suficiente para advertir que no cumplieron con la finalidad para la cual fueron destinados, la cual era prestar la atención médica especial en el ámbito físico y emocional al personal militar en condición de discapacidad víctima del conflicto; siendo esa una situación que evidenció este ente de control, al encontrar que, no obstante, haberse girado la totalidad del valor fijado en el contrato interadministrativo N° 1441 de 2013 y vencido su plazo de ejecución, las instalaciones dicho centro no fue recibidas a satisfacción ni se encuentran en funcionamiento”.

El Hospital debía tener 14.069 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, más áreas exteriores de 1.469 metros cuadrados.