Es una cumbre de unidad latinoamericana: Gustavo Pandiani sobre edición de la Celac

La VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se inaugurará hoy 24 de enero en Buenos Aires con la asistencia, por primera vez, de los presidentes y representantes de las 33 naciones que conforman el foro y estará marcada por el retorno de Brasil al bloque. Con respecto a este evento, pasó por los micrófonos de La W Gustavo Pandiani, coordinador de la cumbre en Argentina.

Le puede interesar Colombia recibe la visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Pandiani expresó que actualmente se encuentran contentos por lo que se tiene planeado dentro la cumbre.

“Desde ya estamos contentos porque tenemos una declaración de 200 puntos que hemos acordados 33 países, todos estamos en pie de igualdad”, explicó.

A su vez, explicó que “tenemos puntos acordados en temas de cambio climático, aspectos migratorios, seguridad alimentaria, temas energéticos y calidad de vida, que son asuntos relacionados a la vida de las personas y no con relaciones de gobiernos solamente”, explicó.

Por otro lado, teniendo en cuenta la situación convulsa que viven Perú y Brasil por sus respectivas crisis políticas y sociales, el coordinador explicó que “estos problemas seguramente se van a ser tratados juntos con los demás. La ventaja de la cumbre Celac es que ningún tema queda fuera de la agenda, no están acordadas las agendas, cada jefe de estado o de gobierno puede pedir la palabra y dirigirse sobre lo que desee, estamos seguros que estos temas van a tener importancia”, enfatizó.

Así mismo, habló sobre otro tema coyuntural en el marco de la cumbre: la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en donde resaltó que no le preocupa mucho, pues “Venezuela hará parte de la cumbre, el presidente Maduro envió a su canciller que ya está aquí y él como otros presidentes, no podrá hacer parte presencial, como por ejemplo el presidente de Ecuador y México, pero no me preocupa mucho. Nosotros no nos detenemos en esa discusión (política) porque en esta cumbre estamos todos mas allá de las diferencias ideológicas y partidarias. No se les exige a los participantes una orientación en particular”, dijo.

Finalmente, Pandiani puntualizó con que esta edición de la Celac “es una cumbre de unidad latinoamericana”.

Escuche la entrevista completa a continuación: