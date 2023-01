Bloqueo total en la Ruta del Sol: denuncian que llevan tres días atrapados

Luisa Caldas, una viajera que se encuentra atrapada en el Ruta del Sol, señaló que se encuentra en esta situación desde la mañana de este miércoles 25 de enero pero que, “hay personas que llevan dos días atrapadas, las mulas están atravesando para evitar que la gente se devuelva”.

Según afirmaciones de Caldas, hay buses con personas que llevan entre uno o dos días, “cuando vieron que la gente se empezó a devolver atravesaron las mulas en el sentido de regreso hacia Boyacá”, explicó.

De acuerdo con la viajera, algunos carros pudieron pasar el bloque debido a que las mulas les abrieron paso por cerca de una hora, pero no dejan pasar camiones y carros grandes.

Cladas mencionó que no hay control por parte de las autoridades: “por lo menos en los 20 kilómetros que alcanzamos a recorrer por el trancón solamente vimos 3 motos de policías a los que les preguntamos y dijeron que era algo muy difícil”.

Caldas se dirigía hacia Santa Marta a la temporada nacional de bicicross: “hay muchas personas con niños, hay niños enteros con buses y bicicletas que iban a la competencia y no han podido pasar”.

A medida que continúa el bloqueo, no hay alimentos, ni centros de servicios cerca: “alcanzamos a ir a una estación de servicio a un kilómetro y medio de donde estamos trancados y ya no tenían absolutamente nada para venderle a la gente”, agregó Caldas.

Por su parte, Ana Lizararo, otra de las viajeras, dijo que llevan tres días atrapados en el campo 23 en la vía la Lizama.

Según comentó Lizararo, ella se dirige a Santa Marta donde tiene programadas tres diálisis para su esposo: “pude hablar con algunos que están realizando el bloqueo, les mostramos los documentos a ver si había la posibilidad de pasar y dijeron que no, que si era grave iban a llamar a una ambulancia”.

También indicó que, supuestamente, el paro era de 24 horas y tenían que abrir a las 8:00 a. m., pero hasta el momento sigue sin dar paso, ni atención en el corredor humanitario. Lizarazo también comentó que la vía a Puerto Berrío también está cerrada.

Tal como aseguró a la W, la Policía y el Ejército solo pasan en motos mirando la situación y no se detienen y que los que realizan los bloqueos dicen que lo van a levantar cuando el presidente Gustavo Petro se haga presente: “ya no hay comida, en este momento no hemos desayunado”.

¿Qué dicen las autoridades?

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente aseguró que está terminando de generar un concepto técnico junto con la ANLA para revisar algunos puntos técnicos de la licencia ambiental entregada por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

Asimismo, aseguró que ante cualquier elemento de juicio se procederá con la demanda de nulidad por parte del Ministerio ante esta licencia.