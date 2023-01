Desabastecimiento de alimentos en Barrancabermeja por los bloqueos

Barrancabermeja

En diálogo con La W, Martín Porras, director de Fenalco en Barrancabermeja habló sobre las afectaciones que han tenido los comerciantes debido a la protesta campesina que está desde el lunes en el sector de La Lizama en Barrancabermeja, dijo que la comunidad en el ‘puerro petrolero’ había salido a abastecerse de alimentos al no tener claridad de cuándo se levantaría la protesta y por eso también se acelerado el desabastecimiento en supermercados y plazas de mercado.

Dijo el director que “los supermercados ya están prácticamente con la menor cantidad de productos porque la comunidad empezó a abastecerse”. Esto debido a que “normalmente la llegada de los productos está los lunes, miércoles y sábados. el lunes no llegó mercado y ya estamos a jueves y no se ha podido pasar, la reserva que se tenía era muy mínima y los productos ya no se consiguen”.

Este desabastecimiento no es solo en alimentos sino también en medicamentos y gasolina y adicionalmente “hay productos químicos que requiere el acueducto metropolitano para el tratamiento del agua tampoco han podido llegar”.

En la Universidad de La Paz sede Barrancabermeja ya avanzan los diálogos entre los manifestantes y los delegados del Gobierno Nacional para intentar llegar a un acuerdo con los campesinos para levantar el paro que ya completa cuatro días.