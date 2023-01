“La mejor forma de ayudar a Ucrania es armándolo”: Oleksiy Melnyk

Tanque Aleman, Leopard 2. Foto: Ralf Hirschberger/picture alliance via Getty Images.

La agenda internacional ha sido acaparada recientemente por la autorización de una entrega de tanques a Ucrania de modelo Leopard 2 por parte de Alemania, pues diferentes reacciones se han despertado con este hecho debido que significaría un hecho disruptivo en el curso de la guerra, y así lo hizo saber Oleksiy Melnyk, exprimer asistente de defensa de Ucrania.

“Estos tanques son importantes desde el punto de vista político, los aliados lograron un consenso porque antes decían que no querían provocar a Rusia e impulsar la guerra”, siendo este un punto disruptivo en el conflicto porque, según Melnyk, “los aliados se dieron cuenta de que la mejor forma de ayudar a Ucrania es armando a este país”, dijo.

Y aunque el ucraniano expresó que “100 tanques no hacen la diferencia” son relevantes de cara a los próximos meses para planear una contraofensiva contra Rusia.

Por otro lado, hizo su análisis acerca de la reacción de Rusia al enterarse de la entrega de estos vehículos blindados de combate, en donde el protagonista es el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“La reacción de Rusia es de molestia como siempre, pero ya aprendieron la lección de los últimos 11 meses: intentar satisfacer a Putin es prolongar el conflicto”, dijo.

Sin embargo, realtó que ahora la cuestión no era cómo había reaccionado Putin, sino qué haría el presidente Ruso. “La pregunta ahora es si Putin estará serio en usar las armas nucleares, personalmenre antes lo creía probable, ahora no tanto”, explicó, para posteriormente puntualizar que “ es el momento en que Ucrania y sus aliados no le tengan miedo a Rusia ”.

Finalmente resaltó que toda la población ucraniana es consciente de la magnitud del enemigo al que se enfrentan, pero que también lo son de que últimamente Rusia no ha tenido avances tan considerables en el conflicto.

“Sabemos que Ucrania debe lidiar con un enemigo mucho mas poderoso, pero ultimamente no hubo tanto avance de Rusia, y eso hace una diferencia operacional en la guerra”, sentenció.

