Campeón de jiu-jitsu de EE.UU. que quedó paralizado, busca conquistar otros deportes

Ben Kunzle el campeón de jiu-jitsu en Estados Unidos, habló en La W sobre su preparación en la división de bicicletas de mano, tras haber sufrido un accidente de combate que lo dejó paralizado.

El deportista aseguró que en este tipo de situaciones es muy fácil deprimirse, sin embargo, él trabajó en su autoestima para seguir adelante en las competencias.

“Decidí que no quiero ser una carga, esto es lo que me da la fuerza para seguir compitiendo en otros deportes (…) Es importante trabajar en el valor propio y reconocer que eso es lo que importa”, señaló.

En cuanto al momento del accidente, explicó que sintió cuando se le partió el cuello, sin embargo, pese a que se dio cuenta que algo estaba mal, no logró dimensionar qué tan grave era la situación.

“En el momento en el que me caí solo podía mover mi brazo derecho, no podía sentir nada en mi cuerpo. Hoy en día muevo un poco más mis brazos, pero no tengo mucho control en mis manos. Pero, según los médicos he avanzado bastante”, añadió.

Mencionó que actualmente lleva una buena relación con el compañero que le causó accidentalmente la fractura, “él me visitó en el hospital y ahora me visita en mi casa”.

Así mismo, aseguró que “siempre hay posibilidades de lesionarse en cualquier deporte, no culpo al jiu-jitsu por lo que me pasó. Este deporte me ayudó a tener la personalidad que me permite empujarme a seguir adelante, esto me dio una pasión por competir”.

En ese sentido, mencionó que actualmente no existe una cura para este tipo de lesiones, sin embargo, sigue de cerca estudios en Europa que lo han conseguido en experimentos con ratones.

Escuche la entrevista completa: