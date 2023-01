Emergencia sanitaria en Cajicá: preocupación por desabastecimiento de agua

María Teresa Cavelier se pronunció en La W sobre la crítica situación que atraviesan los habitantes del municipio de Cajicá por la falta del suministro de agua potable, que cumple más de una semana.

Ante la situación los residentes decidieron salir a las calles a manifestar el pasado domingo 29 de enero para pedir garantías por la emergencia sanitaria.

De acuerdo con Cavelier, este es un problema que viene desde hace años, “se puede ver como la fisonomía del municipio cambió radicalmente con la emisión de licencias de construcción desmedidas sin planeación y sin ningún plan de acompañamiento de desarrollo en los programas sociales y especialmente en los planes de acueducto y alcantarillado”.

En la misma línea añadió: “Cajicá tiene el mismo acueducto y alcantarillado de hace muchísimos años y un incremento poblacional del más del 80%”.

Cavelier aseguró que esta situación se debe una administración actual “totalmente inoperante e indolente”.

“En el plan de desarrollo, que nosotros votamos de forma negativa porque nos parecía que no cumplía las expectativas y necesidades del municipio, quedaron aprobados dos tanques de almacenamiento de agua que no se han hecho, no se ha realizado ninguna obra para mitigar de manera urgente el problema”, aseveró.

Cabe resaltar que el alcalde de Cajicá, Fabio Hernán Ramírez, aseguró que el servicio se había reiniciado y estaban mejorando el sistema. No obstante, Cavelier señaló que no han dado alguna solución.

“Cuando en Cajicá hay agua llega contaminada, llega con barro, sucia o de color azul y eso no puede estar pasando en un municipio a 30 kilómetros de Bogotá con una población 100.000 habitantes”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: