“Debe ser coherente y coordinado”: Vladimir Fernández sobre transición energética

El secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, dialogó con La W sobre varios temas como la polémica salida de Belizza Ruiz del Ministerio de Minas y Energía, los estudios del metro de Bogotá, su papel dentro del Gobierno Nacional y la Paz Total.

A propósito de la salida de la ex viceministra de Minas Belizza Ruiz y quien declaró que la ministra Irene Vélez miente sobre las reservas de hidrocarburos del país, explicó cómo están trabajando para evitar los ‘cortocircuitos’ en las versiones que se dan desde el Gobierno.

“Debemos buscar cómo se articulan de mejor manera todos los sectores porque unas declaraciones pueden ir en contravía de otras. Hay que hacer coherente y coordinado el camino (de la transición energética). Estamos hablando de transición energética, un tema fundamental para el presidente”, mencionó.

Asimismo, se refirió a la polémica por las cifras entregadas por la ministra Vélez en el Foro Económico Mundial. “Hay una cantidad de ideas que se deben ir acomodando para que funcione este desarrollo. Se está trabajando con mayor fuerza en los casos en los que hay inconsistencias”.

De igual forma, Fernández dio claridad de cuál es su labor dentro del Gobierno frente al sector minero-energético del país.

“En estos eventos se dieron cuenta la preocupación en el tema tarifario y la inconformidad con lo que está sucediendo. Trabajar más de cerca en el sector, entenderlo y dar soluciones”, aseguró.

Por otro lado, ante los rumores de una presunta injerencia suya en Huila, señaló que no ha visitado el departamento desde que fue nombrado por el presidente Petro.

“Soy oriundo del Huila. Desde que el presidente me designó no he ido al departamento, precisamente para no tener injerencia en lo que esté ocurriendo allí. No ha habido ninguna participación de mi parte”, mencionó.

Caso Metro Bogotá

“Estamos hablando del país, una diversidad de temas brutales (…). El presidente, para no cometer un crimen urbanístico en el centro (de Bogotá) pregunta, ¿es posible mejorarlo? (…). No es un exabrupto, es un tema meditado, estudiado y que tiene soporte jurídico”, señaló.

“Se puede, alegando un interés general y sí se llega a considerar que económicamente es más barato y con menos implicaciones legales. Estamos pidiendo que se analice en un todo, no es una terquedad ni una arbitrariedad”, agregó.

Paz Total

“Se trata de desarticular la situación armada del país y para eso tienen que estar todos, pero no en las mismas condiciones. Una cosa es establecer acuerdos de paz con quienes tienen alguna connotación política, así han quedado los decretos y las resoluciones, jamás se han confundido los unos con los otros”, afirmó.

Las “treinta y tantas” reformas que presentará el Gobierno Nacional

“Son treinta y tantas. Como vienen en orden está el Plan de Desarrollo, adición presupuestal, sector justicia, sector salud, sector trabajo y pensiones, los de transporte, una cantidad de temas importantes y que afectan a todo el conglomerado social”, indicó.

¿Se han considerado cambios en el equipo de ministros?

“Eso es un fuero del presidente. Veo un equipazo trabajando con muchas capacidades técnicas enfocados en el plan de Gobierno. En ese rumbo viene a presentarse toda la agenda del cambio y eso se expone ante el Congreso, allá se debe dar el debate”, aseveró.

¿Tiene o ha tenido aspiraciones sobre la Fiscalía?

“No, no se ha hablado del tema, jamás se ha planteado. En mi vida como abogado nunca ha estado dentro de las posibilidades en las que desempeñarme”, explicó.

