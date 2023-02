Epidemiólogo cuestiona cifras de MinSalud sobre la mortalidad materna

La reforma a la salud ha generado diferentes discusiones en el marco político debido a que se desconoce el contenido del proyecto y que debe aprobarse en el Congreso. Desde el Ministerio de Salud han dado luces de las profundas transformaciones que pretender dar al modelo de salud, uno de estos es el “preventivo” el cual busca evitar múltiples causas de muerte, entre ellas las maternas.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro compartió el pasado domingo 29 de enero una gráfica que definió como un “logro” importante de su primer semestre de administración. Se trata de la reducción en la tasa de mortalidad materna.

El mandatario señaló que “este es uno de los mejores éxitos de mi Gobierno al reducir en 4 meses con un plan de choque la tasa de mortalidad materna, uno de los indicadores fundamentales, de la salud”.

Precisamente para hablar de estos datos, el doctor epidemiólogo, profesor e investigador Julián Fernández Niño, cuestionó en La W las afirmaciones hechas por Petro.

Cabe resaltar que Fernández compartió a través de sus redes sociales el enlace de la presentación publicado por el Ministerio de Salud.

“Les comparto link a la presentación completa hecha hoy por el Ministerio de Salud en la comisión séptima. Una presentación fea, que parece de hace 40 años, obsoleta, y que recicla las diapositivas de “los profes” de hace décadas”, escribió.

Sobre lo anterior manifestó que “falta evidencia local sobre las barreras de acceso y preocupa el profesionalismo con el que se está haciendo los diagnósticos. La supuesta gráfica de mortalidad materna ni siquiera graficaba las razones, muestra improvisación técnica que es un tema muy sensible (…) hay un diagnóstico que no es preciso y descuidado. Pareciera que la atención primaria en el país no hubiera existido desde hace 30 años”.

En cuanto a los contenidos de la reforma a la salud, Fernández aseguró que “compartimos propósitos, muchos estamos de acuerdo con que es necesario trabajar en las inequidades de salud. Estamos de acuerdo en el fortalecimiento de la atención primaria de salud que es fundamental”.

Señaló que hay puntos de coincidencia, pero se pregunta cómo llevarán a cabo los objetivos de la reforma.

Por otro lado, se refirió a los equipos territoriales que van casa a casa y aseguró que se estaría “sobrestimando el impacto que podrían tener”.

“No niego que en áreas rurales que tienen un impacto e incluso en áreas urbanas. Pero son modelos que siguen siendo asistenciales y ellos critican lo biomédico y asistencial, pero sigue siendo asistencia médica individual, la gran salud pública se hace desde la acción de los determinantes sociales a nivel intersectorial y de esto ya existe un desarrollo que hay que mejorar, pero que ellos tienen parado”, puntualizó.