Falta mejor entendimiento: Vladimir Fernández sobre proyecto ‘Paz Total’

Uno de los temas de los que más se ha debatido entorno al Gobierno de Gustavo Petro es el proyecto de la ‘Paz Total’, y sobre la coyuntura que a suscitado el tema en el país, Vladimir Fernández, secretario jurídico de la Presidencia se refirió a los micrófonos de La W al panorama general y explicó puntos varios sobre esto, dentro de esos el papel del hermano de Gustavo Petro.

Fernández explicó puntualmente cuál es el objetivo de este proyecto en el país. “Se trata de desarticular la situación armada del país y para eso tienen que estar todos, y para eso, son todos, pero no en las mismas condiciones”, refiriéndose al tema de los grupos armados.

Lo anterior, debido a que Fernández explicó que “una cosa son establecer acuerdos de paz con quienes tienen alguna connotación política, pues así han quedado los decretos y las resoluciones, jamás se han confundido los unos con los otros. Pero otro asunto es el sometimiento o el acogimiento; a todos los que nos interesa el tema siempre nos ha llamado la atención el por qué si hay un proceso con personas que tienen deudas jurídicas fueras del país, van fuera, negocian con una justicia premial (como la de Estados Unidos) y ellos colaboran con la justicia”, dijo.

A su vez, que con respecto a esto lo que se quiere hacer es “un modelo que respete la Constitución, que respete nuestro mundo jurídico. Por qué allá sé se puede y acá no, si nosotros podemos implementar un modelo que respete esas condiciones”, se podría avanzar.

Sobre los ‘desacuerdos’ con el fiscal Barbosa

Fernández explicó que no tienen ningún tipo de problema con el fiscal Francisco Barbosa, y que las discusiones que se han dado en este marco del proyecto es por falta de entendimiento.

“Yo internamente siento que el señor fiscal sabe del tema de paz y es alguien que está de acuerdo con el tema, pero ha habido mal entendidos que se tienen que subsanar porque hay que explicarle y también entender sus razones. No lo veo siendo un obstáculo, veo una persona que comprende el tema y respeta el asunto, solo falta mejor entendimiento ”, mencionó.

Por otra parte, el alto funcionario se refirió a los decretos expedidos por el Gobierno para decretar un cese al fuego y también con los protocolos jurídicos que hablan de sometimiento o acogimiento a la justicia para aquellos que quieren hacer la paz.

“Una paz integral total se trata de desarmar la violencia del país y así se han hecho las resoluciones y los decretos no se han confundido unos con los otros una cosa es el sometimiento o el acogimiento. ¿Por qué si hay un proceso con personas que tienen deudas jurídicas fuera del país van negocian y ellos colaboran con la justicia y tienen beneficios con la justicia, salen de ma carecen y continúan con su vida. ¿Un modelo que respete la constitución no podemos implementarlo en Colombia? Eso no es parte de los acuerdos de diálogos de paz con quienes se han declaro políticamente incluidos. Jamás se ha confundido lo uno con lo otro”, dijo el funcionario.

El papel del hermano del presidente Gustavo Petro

El pasado 31 de enero en Sigue La W, el senador Ariel Ávila respondió sobre si el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, tiene algún papel en ‘Paz Total’: “que yo sepa, ninguno”, dijo.

Y así lo explicó: “aquí uno puede hablar de tres tipos de equipos: el Congreso, quienes tenemos que aprobar las leyes y entregar la arquitectura institucional al Gobierno. El ejecutivo, que es el presidente y el alto comisionado. Y está el equipo asesor que está ayudando a la arquitectura de la ley”.

Por la misma línea, Vladimir Fernández dijo que “se dejó claridad que la única interlocución válida es Danilo Rueda, nuestro comisionado de paz, no se admite otro tipo de interlocución. Él (Juan Fernando Petro) no tiene nada que ver. Danilo Rueda es la única voz existente”, enfatizó.

Finalmente, explicó que la idea de la ‘Paz Total’ es también “trabajar en en la construcción de una vía para llegar a una paz total, todo dentro de la ley de sometimiento”, sentenció.

