Que lo demuestre: Rodrigo Londoño responde a ‘Sombra’ sobre plata de Farc en Suiza

Rodrigo Londoño: “solo queremos que se sepa la verdad y no haya repetición”

En entrevista con La W, el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, respondió a las afirmaciones del excomandante de las Farc, Elí Mejía Mendoza ‘Martín Sombra’, quien aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tras la muerte de Manuel Marulanda Vélez ‘Tirofijo’ y por orden de Alfonso Cano, la fortuna de la guerrilla fue sacada hacia Suiza.

Según Londoño, las acusaciones de ‘Sombra’ deben ser soportadas en pruebas y lo retó: “que lo demuestre” dijo.

“Es sencillo: que lo demuestre. El sistema financiero del mundo y ustedes lo saben mejor que yo, no permite mover un solo peso sin que quede trazabilidad, entonces a mí me parece que eso no tiene ningún sentido” señaló el excomandante de las Farc.

En su momento “Sombra” también indicó que la fortuna de las Farc se podía medir en oro y diamantes, afirmando que fue testigo (por su cercanía con Marulanda) de decenas de contadores que juntaban fajos con millones de pesos y dólares de la guerrilla que actualmente no se sabe dónde están.

Essuche la entrevista a Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes, en La W: