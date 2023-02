La tecnología vino para quedarse: Brian Christian sobre herramienta Chat GPT

Chat GPT, un sistema de chat que funciona con Inteligencia Artificial que está revolucionando el mundo digital es una herramienta capaz de responder, en tiempo real, cualquier pregunta que el usuario le haga. Lo sorprendente no es solo eso, sino que es gratis.

Le puede interesar ChatGPT, la inteligencia artificial que está revolucionando el mundo digital

Por la misma línea, es un sistema que se ha querido implementar en los sistemas de educación, pero esto según expertos, acarrearía diferentes responsabilidades. Por tal motivo, El reconocido escritor más vendido de tres libros de no ficción, Brian Christian, habló para los micrófonos de La W sobre el tema.

“Estamos ahora con la inteligencia artificial haciendo parte de nuestra sociedad y aunque es bueno, también puede desestabilizarnos; debemos analizar el cómo usar esta tecnología, no vetarla, pero mirar cómo se integra y se implementan en la educación”, enfatizó el escritor.

Además, en el marco educativo, se le cuestionó si ya ha visto alguna implementación de esta herramienta, creativa, en el sistema educativo, a lo que respondió que sí.

“Uno de los usos más creativos que vi fue una tarea que le puso un profesor a los estudiantes, en donde en lugar de este decirles a los chicos que escribieran un ensayo, les dio uno ya escrito por Chat GPT y les pidió que identificaran los errores que cometió la herramienta: que buscaran en dónde se equivocó, en dónde redactó mal, en dónde no usó la creatividad. Esa es una buena forma de integrarlo y ayudar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento critico”, explicó.

Así mismo, fue puntual al decir que “ la tecnología vino para quedarse , hay empresas como Google y Meta que tienen versiones de esta tecnología pero que no sabían si estaba lista para entregar al usuario”.

Por otro lado, se habló sobre cómo debe reaccionar la sociedad ante la aparición de este tipo de herramientas, pues es un hecho que, con el paso del tiempo, son más tecnologías de esta categoría que se irán sumando a las filas de la ciencia con el fin de optimizar labores y conseguir mejores resultados de estas mismas.

“Estamos en el comienzo de una transformación profunda de la sociedad, algo parecido a lo que pasó en siglo XX, cuando la labor física se comenzó a reemplazar por tecnologías. Los humanos seguiremos siendo importantes en la sociedad pero nos tenemos que acostumbrar a que no seremos los únicos entes inteligentes en el planeta tierra porque habrán cosas que automaticen labores”, dijo.

A su vez fue puntual mencionando que las compañías que desarrollan y desarrollarán este tipo de plataformas y herramientas “tienen mucha responsabilidad con el contenido del sistema”.

Finalmente, cerró hablando de uno de los retos, y también complicaciones que tiene la plataforma: ‘código’ y lenguaje.

“La complicación fundamental de la herramienta es que está basada en la tecnología del celular que predice o completa la frase, la del Chat GPT es una versión más desarrollada de eso: basados en datos toman textos, pero no tienen criterio para decir qué es verdad o no, qué hace daño o no; es un gran desafío que tienen los creadores de la herramienta” y que la coyuntura con el idioma es que que hay muchos textos en inglés, pero pocos en otros idiomas, entonces que de esta forma la herramienta podría tener un vacío.

Escuche la entrevista completa a continuación: