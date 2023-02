Este es el plan del Gobierno para que manifestantes administren bienes de la mafia

Este 2 de febrero de 2023 pasó por los micrófonos de La W el director de la SAE, Daniel Rojas, para hablar sobre diferentes aspectos que cobijan a esta entidad. La Triple A, la haciendo de los Castaño, y la lucha contra corrupción en la misma entidad fueron aspectos que el director trató dentro de su intervención.

Rojas, inició comentando sobre la situación que desde la entidad vienen comentando desde el año pasado, aquejando las preocupaciones de la SAE que según el director, podrían tener tintes de corrupción.

“Se puede profundizar sobre lo que venimos alertando desde el año pasado. Tenemos una serie de preocupaciones que pueden ser graves indicios que desemboquen en lo que se denomina como corrupción, en ese sentido debido a la poca capacidad que tiene la SAE: entidad que administra muchos activos y tiene poco personal”, puntualizó.

¿'Corrupción’ en la SAE?

Este, es uno de los temas que más preocupa a la entidad según cuenta Rojas, especialmente el tema de los inventarios.

“Hemos pedido a las autoridades que nos ayuden a luchar contra la corrupción en la entidad. Le hemos pedido a las autoridades competentes saber si existen este tipo de actuaciones porque una de esas preocupaciones que tenemos es la discordancia que hay en el inventario de la SEA, hemos escuchado que la Fiscalía ha dado a conocer algunas cifras de activos incautados por extinción de dominio que no son las mismas que nosotros manejamos”, explicó.

Por la misma línea y con respecto a este tema de los inventarios, Rojas explicó que “no solo hemos pedido ayuda sino hemos ido a la Super Intendencia de Notariado y Registro, y les pedimos que nos entregaran los folios de matriculas que tienen medidas cautelares para cotejar esa información con nuestro inventario, nos entregan 9.443 y solo 1.600 están en nuestro inventario, lo que quiere decir que aproximadamente 8.000 vienes no están registrados en el inventario de la SAE”.

Por tales motivos, Rojas mencionó que “asistí a la Fiscalía a entrevistarme con el director anticorrupción para manifestarle las preocupaciones que tenemos”.

La Triple A

Otro de los temas que tocó el director fue la coyuntura con La Triple A, en donde mencionó que “cuando llegamos en septiembre del año pasado, encontramos que se había hecho una venta por enajenación temprana por las acciones de La Triple A, que estaban en propiedad de la SAE. El negocio se materializaba en diciembre del año pasado y para tener el conocimiento de lo que estábamos administrando en ese momento solicitamos a la entidad experta entre Gobierno y Servicios Públicos, que nos apoyara para actuar en concordancia con lo dispuesto en la norma”.

Luego, lo que se hizo con la Super Intendencia fue hacer una valoración de la empresa y encontró que en ese escenario podría tener 2.4 billones de pesos, según Rojas.

Hacienda ‘Támesis’ de los hermanos Castaño

Se anunció desde la SAE que estas tierras serían entregadas a 50 familias campesinas, sin embargo el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid dice que no recibieron la hacienda, sin embargo, según Rojas, la realidad es distinta.

“La realidad es que las 50 familias campesinas, que incluso ya se han manifestado públicamente, desarrollan un proyecto productivo en la finca Támesis que está siendo acompañado por la Agencia de Desarrollo Rural, la Alcaldía de Montería, el Sena y otras autoridades, entonces al representante lo tienen mal informado”, dijo.

Caso hijo de alcaldesa municipio del Cerrito, Valle del Cauca

El paso 1 de febrero se dio la captura de siete personas en el Valle del Cauca entre ellos el hijo de la alcaldesa de del municipio del Cerrito, Luz Dary Roa intentando enterrar el cuerpo de un hombre en un predio que según se informó, estaba adscrita a la SAE, pero según Rojas, no es así.

“Es muy difícil controlar todos los bienes que están bajos nuestra administración, más aun cuando tenemos el tema del inventario”, situación que describió Rojas al inicio de su intervención.

“Ese predio no aparece en el inventario de la SAE pero como sabemos que eso no es suficiente, vistamos el predio y cotejamos el certificado de libertad y encontramos que no presenta medidas cautelares ni de extinción de domino, entonces habría sentido de que no esté bajo nuestra administración, sin embargo seguimos investigando. Los bienes de la SAE hay que buscarlos con lupa”, explicó.

Finalmente, sobre acusaciones ciudadanas relacionadas a la falta de atención al usuarios, Rojas explicó que “el director de la SAE no se ha cerrado a hablar con nadie les pido que no aseguren que hemos cerrado las puertas a la ciudadanía porque no es así”, sentenció.

