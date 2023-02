¿Alimentos a base de cannabis en Colombia? Esto dicen las empresas del sector

El Invima entregó el primer registro sanitario para comericalizar alimentos a base de cannabis en el país, un hecho que supone la apertura con más libertad, de este mercado en el país. Con respecto a este tema, pasó por los micrófonos de La W, el CEO de Flora Growth, Luis Merchan, quien es uno de los beneficiados, pues obtuvo la autorización para producto: atún con trozos en aceite de cáñamo.

“Esto ha sido un proceso de muchos años, nuestra empresa fue fundada en el 2019 para desarrollar productos sanos y saludable con moleculas de cannabis o que sean manufacturadas a base de cáñamo”, explicó Merchan.

Además mencionó que en este caso, sobre el producto que recibió la autorización del Invima, atún, descubrieron que el “cáñamo es muy saludable, tiene muchos beneficios y son bastante importantes para incorporar en la dieta del ser humano, el cáñamo le entrega un sabor muy espoecial al atún”.

Por otro lado, explicó que aunque su empresa fundada en 2019 se creó sin ventas, “este año esperamos hacer entre 90 a 150 millones de dólares”.

Y con respecto al Invima mencionó que el proceso para que este tipo de productos sean aceptados “es bastante complejo, hay información contradictora que viene del Invima porque el Gobierno colombiano en estos momentos esta apooyando mucho la expanción de la industria del cannabis”.

Por la misma línea, explicó que hay otros productos que por la legislatura no se han podido mover. “Los productos de alimentos y bebidas no se han movido porque estamos esperando el gramaje de las moléculas (de cannabis en el producto) para porciones personales, pero todo esto lamentablemente no ha podido hvanzar de la forma en la que esperabamos”.

Además, se refirió a una de la polémica más relevante en el marco de esta industria, la molécula CBD que tiene el cannabis. “Son puntos de vista pero desde el nuestro esa interpretación que se le ha dado a la reglamentación internacional es errónea y por eso no hemos podido usar CBD que es una molécula que no es psicoativa ni genera adicción”, y que por el contrario, según cuenta, es buena para la salud.

Sobre los productos que ya tienen listos para proponer, mencionó que eran varios: “Tenemos gomitas con CBD muy populares en el mercado y las queremos manufatcurar dentro de Colombia. También tenemos jugos ya vendidos en Colombia, con frutos colombianos endémicos del papis sin CBD, y tenemos chocolates y otros productos en el portafolio de alimentos y bebidas que son muy variados”.

Y sobre el producto estrella, atún con aceite de cáñamo, dijo que “es un beneficio netamente nutriciomal, el aceite de cáñamo es alto en omega y tiene un perfil de vitaminas muy interesante”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: