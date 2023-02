‘Encanto’ gana dos Grammy a mejor banda sonora

La película ‘Encanto’ ganó dos Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y en la de mejor banda sonora para medios visuales durante la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo por la tarde en Los Ángeles (Estados Unidos).

En el primer apartado, el filme ambientado en el folclore colombiano logró imponerse a las bandas sonoras de “Elvis”, “West Side Story”, “Stranger Things” y “Top Gun: Maverick”. En el segundo, “Encanto” hizo lo propio ante “The Batman”, “No Time to Die”, The Power of the Dog” y la tercera temporada de “Succession”.

El tema “We Don’t Talk About Bruno”, que integra el repertorio de la laureada cinta, también es candidata a alzarse con el gramófono en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales.