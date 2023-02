Belisario Betancur: expresidentes y exministros recuerdan su vida

Varios expresidentes, exministros y referentes de la política colombiana dialogaron con La W, con Julio Sánchez Cristo, para recordar a a Belisario Betancur en el centenario de su nacimiento.

Iván Duque

“Tuve muchos recuerdos con él y en los primeros meses de mi presidencia muchas anécdotas y me dijo que le dijeron que estaba pensando en nombrar ministros de cuatro años; me dijo que no había calculado que seis meses en Colombia son como ocho años en Estados Unidos para un ministros”, mencionó.

“Cuando estaba en el BIT lanzando la economía naranja recibí una llamada y era el presidente Betancourt y me dijo que quería ser el primer anaranjado”, agregó.

Jaime Castro

“Él era un abanderado de la paz a nivel nacional e internacional. Recuerde la creación de l grupo Contador para trabajar en la paz de Sudamérica. Es quien, por primera vez en el país, empezó por rconocer el carácter político y social se la guerrilla de la época”.

“Decide entender y aplicar el diálogo con la subversión es un instrumento valioso para lograr la reincorporación a la vida civil”.

César Gaviria

“Era un personaje especial. El hizo campaña en Colombia y se hizo elegir presidente con el cuentico de que era hijo de arrieros y todos los colombianos se comieron ese cuento, increíble elegir un presidente popular hasta más joven que Petro, él era hijo de adinerados”, mencionó.

“La tranquilidad con la que Belisario Betancur tomó un debate muy serio que hice sobre el Palacio de Justicia, yo prácticamente no dormí durante esa época de la toma y trabajé para tratar de reconstruir los hechos y hacer un cuestionario inteligente. Cuando me fui a parar para hacer el debate y leer mi documento, se sentaron militares al lado mío y no me dejaron sentar, pero el nunca se mortificó, hizo como que no hubiera pasado nada y no afectó nunca nuestra relación personal”, añadió.

Juan Manuel Santos

“Conocí a Belisario siendo subdirector de El Tiempo. Cuando regresé de Inglaterra eligieron a Belisario. Nos conocimos rápidamente y tuvimos buena química. A él le gustaba hacer tertulias con periodistas y ahí comenzamos a desarrollar una amistad”, dijo.

“Él me invitó a Nueva York cuando pronunció el famosos discurso y tuve con él muy buena relación como subdirector. Uno de sus mejores amigos era mi suegro”, sostuvo.

Reviva la entrevista con todos los expresidentes y el exministro Castro a continuación: