Líos de depositaria que no habría dado $1.262 millones al Estado de arriendo

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad contra el exdirector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) Andrés Ávila cuando fue Gerente de Bienes Inmuebles de esa entidad (2018) y la depositaria María Elena Caro Sanchez por 1.262 millones de pesos que fue el monto que “de manera irregular” no entregó al Estado la señora por la productividad de los locales comerciales y oficinas del “Edificio Los Manantiales” de Medellín entre 2014 a 2021.

“Nos anexan una relación de gastos, en la cual nos indican que los egresos son superiores a los ingresos, información que no pudo ser confirmada porque no nos fueron anexados los soportes de estos gastos, así mismo se pudo analizar que habían contratos, como el de la oficina N° 302 y el local N°2 los cuales no estaban ingresados en la relación de ingresos en el periodo de 2014, sin embargo si nos anexaron los contratos, por tal motivo fueron incluidos en la relacion de ingresos, así mismo observamos que la relación de ingresos del aho 2015 no fue recibida, por esto se realice su cálculo de acuerdo a la información del año anterior suministrada y los contratos recibidos de ese periodo. También encontramos que el contrato de la oficina N° 420 estaba por un menor valor en la relación de ingresos que en el contrato celebrado, situación que también fue corregida en la relación de ingresos para el periodo de 2014″, advierte el informe del ente de control.

Sobre esto, el ente de control señala que la SAE no hizo ningún requerimiento para obtener el valor de los cánones o la entrega de los inmuebles.