Alcalde de Cartagena del Chairá salió desplazado por negarse a financiar disidencias

En diálogo con La W, el alcalde de Cartagena del Chairá, Caquetá, Edilberto Molina, reveló que tuvo que salir desplazado hacia la capital del departamento Florencia debido a amenazas de muerte por parte del Frente Miller Perdomo del Estado Mayor de las disidencias de las Farc (que se supone está acogido a un cese al fuego).

Según lo revelado por el mandatario local, se encuentra despachando desde Florencia. Afirmó que su salida de Cartagena del Chairá se produjo por su negativa a financiar a esa estructura armada ni ceder a sus extorsiones.

“Se ha presentado esta situación porque nosotros hemos denunciado extorsiones y no hemos accedido a pretensiones que tenemos que darles plata para poder gobernar” sentenció.

De acuerdo con el mandatario se han venido presentando situaciones de control territorial de las disidencias haciendo “presencia en zonas del municipio”. Lo anterior, según el alcalde, para presionar a concejales con el fin de que no aprueben los proyectos que impulsa la administración local.

También han aparecido vallas en el municipio, y un artefacto explosivo que iba a ser utilizado para un atentado en su contra en las últimas semanas.

De hecho, señaló que una mujer que trabaja en el área de aseo le confesó que le habían ofrecido veinte millones de pesos para colocarle un explosivo debajo de su carro.

“Comunidades que han recibido ayudas, me han indicado que han recibido presencia de las disidencias y les han dicho que no me reciban ayudas porque el alcalde ya huele a formal” dijo.

Además, señaló que no ha recibido ningún tipo de atención desde el gobierno central, y fuera de micrófonos dijo que lleva dos meses esperando a que la Unidad Nacional de Protección le cambie el vehículo de seguridad por fallas mecánicas y esto no ha ocurrido.

W Radio contactó a la UNP para conocer su respuesta ante lo ocurrido pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.