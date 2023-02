Astrid Cáceres, nueva directora del ICBF: “tendremos que hacer una reestructuración”

Astrid Cáceres, quien asume la dirección tras la renuncia al cargo de Concha Baracaldo, anunciada el pasado miércoles 8 de febrero por el presidente Gustavo Petro, pasó por los micrófonos de La W para dar un avance de los cambios que tendrá el ICBF en su dirección.

“El ICBF no debe ser centrado solamente en la cabeza que lo dirige sino también en las otras personas (de la entidad) que hacen labores diariamente. Ustedes no se imaginan la cantidad de ideas, nensajes y cosas que he recibido en estos días de personas que tienen al ICBF en el corazón y deben ser garantes de la situación. Eso nos ayuda a hacer un tejido, que no sea solamente yo sino que hayan más escenarios de transformación”, indicó.

A su vez, sobre esta reestructuración, Cáceres mencionó que “Hay que cambiar el esquema, por eso tenemos que invitar a las veedurías comunitarias a ayudarnos; vamos a tener que hacer una reestructuración del escenario y paulatinamente tener un ICBF más público, más garante, más responsable con los niños y menos tercerizado ”, enfatizó.

Por la misma línea, sostuvo que en la reestructuración se debe analizar la forma en que se eligen a los que manejan al Instituto. “Sí, claramente sí, esto va a implicarnos como país revisar esta norma y esta manera en cómo se elijen, pero tambien se debe entender que no se trata solo de una directora que pueda tomar la decisión, sino que esto está supremamente organziado de manera que nos toque ir a Congreso, a ley y hacer unos cambios que van más allá de la toma de decisiones de la dirección”, explicó.

La niñez del Guaviare

Sobre la situación en esta región del país en la que se estarían abusando y explotando a niños y niñas, según denunció Gerardo Reyes, periodista de Univisión, mencionó: “hay un tema estructural que va más allá del ICBF, tejimos un trabajo intersectorial para monitorear las acciones a corto plazo” que según Cáceres, estaría basado en una metodología que desde el ICBF “podemos replicar en muchos escenarios con un trabajo sectorial y con acciones a mediano y largo plazo porque son 18 pueblos indígenas con los que el país llevaba atrasado” en materia de niñez.

Adicionalmente, según explicó, esta misma metodología “nos permitirá tener una página en la que cada territorio del país pueda monitorear sus acciones en materia de niñez”, indicó.

Así mismo y sobre la situación de desnutrición que se vive en El Guaviare, explicó que “nosotros nos hemos sentado a trabajar en el marco del derecho a la alimentación y es claro para nosotros que el ICBF tiene una gran responsabilidad (…) tomaremos acciones de soberanía alimentaria”, y que, en concordancia con lo anterior “voy a presentarle al Gobierno una serie de alimentos que puedan aportar al derecho humano de la alimentación”.

Los maestros del ICBF

Por otro lado, la nueva directora se refirió a uno de los temas polémicos con los que se estaba relacionando al ICBF: los maestros. Con respecto a esto, Cáceres se centró en un concepto que encerraría lo que desde la entidad se quiere hacer para solucionar la coyuntura.

“Dentro de las apuestas del Plan de Desarrollo está la dignificación del trabajo, estamos apretados para el 2023 porque no hay un aumento considerable que nos permita movernos en ese marco”, dijo.

Finalmente, puntualizó que se tienen tres puntas estratégicas para analizar la situación de estos maestros: “Primero, la revisión de la forma de contratación del ICBF. Lo que percibimos de entrada es que el ICBF tiene la misma estructura de contratación y eso tiene sus desventajas porque en esos términos es cuando hay más intereses políticos, a ellos no les interesa el cupo pequeño sino la acumulación. Segundo, hay que comunicarse mejor con las comunidades, la gente debe saber que los niños no les pertenecen, no son favores que les hacen a los niños, sino que son sus derechos. Y tercero, ver el papel de los medios de comunicación porque ejercer un movimiento relevante”, sentenció.

