Efraín Cepeda: “uno no puede darle la espalda al Partido Conservador”

El senador de la República, Efraín Cepeda, dialogó con La W sobre su candidatura a la Presidencia del Partido Conservador que tiene gran fuerza al interior del Directorio Nacional Conservador, marcando así la salida de Carlos Andrés Trujillo.

“Es una dignidad que no he salido a buscar, me la propuso un grupo plural de directoristas que firmaron una carta y me propusieron que, de cara a las elecciones regionales, asumirea el reto de sacar el partido adelante”, comentó.

He estado enfocado en lo regional, en incrementar el número de gobernaciones, alcaldías, concejos. Me han pedido que recorramos el país aglutinando a los conservadores. Tenemos un reto mayúsculo de conservar los dos millones de votos”, agregó.

Y es que a pesar de que no confirmó su candidatura a la Presidencia del Partido Conservador, sí expresó que lo haría con gusto si así lo deciden en los diálogos del Directorio Conservador.

“Les he expresado que si es necesario prestar ese nuevo servicio lo haré con gusto, pero también he expresado que quiero la unidad de mi partido”, dijo.

Ante la posibilidad de que pierda para ser elegido como presidente de los conservadores y siga en el cargo el senador Trujillo, se refirió a una posible ‘retaliación’ en su contra.

“Antes de eso habrá reuniones y deberán estar en el marco del respeto y el que gane no significa que va a pasar por encima de la institucionalidad. El partido debe salir triunfador en las elecciones de octubre”, aseguró.

No obstante, agradeció la gestión que ha estado haciendo el senador Trujillo, quien fue clave para el apoyo de los conservadores a la coalición creada por el Gobierno Nacional.

“El partido Conservador está representando en el Gobierno en el Ministerio de Transporte, pero lo que nos trasnocha son las elecciones regionales”, indicó.

A propósito de la supuesta simpatía de Trujillo con el Gobierno Petro, aseguró que se tomó la decisión de hacer parte de la coalición de Gobierno en el Congreso porque “desde dentro podemos impactar mejor las reformas, como la tributaria”.

Además, con respecto a las reformas que vienen desde el Gobierno, resaltó que el Partido Conservador marcará “líneas azules” y estudiarán al detalle cada una de ellas.

Por otro lado, resaltó el trabajo de las “mujeres conservadoras” al interior del partido.

“Vemos que la mujer conservadora cada día quiere participar más y debemos mirar con simpatía que ellas se lancen a las alcaldías y gobernaciones”, afirmó.

Finalmente, aclaró que el expresidente de la República Andrés Pastrana no ha intervenido en los asuntos internos del partido; “él está en busca de la personaría de la Nueva Fuerza Democrática”.