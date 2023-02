Reacción de Paraguay a captura de alias ‘Tío Rico’: ¿qué dice Gobierno de ese país?

Francisco Ayala, vocero de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias ‘Tío Rico’, fue capturado el pasado 9 de febrero de 2023 en Río de Janeiro, Brasil. ‘

‘Tío Rico’ es indicado de ser uno de los narcotráficantes más buscados en Paraguay y por tal motivo, Francisco Ayala, vocero de la Secretaría Nacional Antidrogas de ese país, habló para los micrófonos de La W para hablar sobre este caso y su impacto.

Insfrán Galeano “es el líder de una organización criminal de tráfico internacional de drogas y lavado de activos que hizo que se generara la mayor operación contra el crimen organizado en el país iniciada en 2022, esa operación se denomino ultranza Paraguay”, dijo.

Así mismo, enfatizó que en los hechos por los que este sujeto habría cometido se vieron involucrados diferentes sectores de la sociedad paraguaya, dejando entrever la relevancia de su captura.

“Tenía una cobertura muy fuerte porque se había logrado infiltrar en el ámbito político, religioso (contaban con una iglesia, cuya sede principal esta en Colombia), también en el ámbito de transporte, ganadero, cultural, y todo para lavar dinero y realizar el tráfico de drogas”, explicó.

Por la misma línea, presuntamente el sector deportivo de Paraguay también se habría ‘manchado’ por sus hechos. “en el ámbito deportivo se tienen informaciones de que presuntamente clubes de fútbol, incluso algunos de primera división de Paraguay, eran usados para lavar el dinero de esta estructura en la que ‘Tío Rico’ era la cabeza”, añadió Ayala.

Caso Pecci

También se le cuestionó al vocero si este sujeto tendría alguna relación con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, a lo que respondió que aún no hay información que lo relaciones directamente.

“Es una investigación paralela e independiente entre el motivo por el que estaba siendo buscado. No tenemos muchos elementos ya que se está manejando a nivel de invstigadores colombianos”, explicó.

Finalmente, que “‘Tío Rico’ estaba siendo investigado por la Unidad Especial de Lucha contra Narcotráfico. Si bien Pecci no tenia particapcioin directa (en el caso) en particular era un referente a nivel nacional en lo que respecta a la lucha contra el crimen organziado, pero no existe un vínculo directo entre Pecci y ‘Tio Rico ’”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: