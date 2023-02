Camacho responde a Camargo: “Millonarios no aceptará estar sometido a la violencia”

En conversación con La W, el presidente de Millonarios F.C., Enrique Camacho, le respondió a su homólogo del Deportes Tolima, César Camargo, quien también habló con W Radio y cuestionó la decisión del equipo capitalino de abandonar el terreno de juego luego de la agresión de un hincha del equipo local a Daniel Cataño.

“Es una situación de esas que no se pueden aceptar que ocurran en el fútbol. El ambiente estaba caldeado por con el jugador Cataño por el penal que había perdido en una final contra Nacional hace un tiempo y eso no se lo perdonaron”, dijo.

“De pronto invadió la cancha un hincha, agredió al jugador de una forma desagradable y se presentó una situación donde naturalmente los jugadores se solidarizan con su compañero y las garantías de seguridad se rompieron. El partido no debía iniciarse por la violencia que hubo en el estadio”, agregó.

Asimismo, aseguró que habló con el árbitro del juego, Wilmar Roldán, y con el comandante de la Policía para expresarle sus cuestionamientos a la seguridad de los jugadores’ embajadores’.

“Hablé con el comandante de la Policía y el árbitro y les expliqué que no se les podía dar seguridad a los jugadores de Millonarios, por lo que rechazábamos el hecho y no se disputaría el partido en esas condiciones”, sostuvo.

Además, agradeció el apoyo que le brindó a Millonarios el capitán del Tolima, quien, al ver la situación, también aseguró que no jugaría el partido.

¿Pelearán los puntos?

“Eso tendrá que ser discutido por la Comisión Disciplinaria, tomarán las decisiones del caso y las acataremos. Sin embargo, nunca aceptaré que la violencia en el fútbol perdure. A mí, si perdiéramos 3 puntos, si el partido se aplaza, me parece totalmente secundario”, afirmó.

“No estamos persiguiendo aquí un beneficio de ganar un partido, sino hacer respetar el fútbol y de erradicar la violencia del fútbol de tajo”, añadió.

A propósito, el presidente del Deportes Tolima, aunque no lo dijo directamente, sí expresó que según las normas, el equipo ‘vinotinto y oro’ se quedaría con los puntos.

“Debemos llevar el debate con altura. Reprocho todos los actos de violencia y no justifico los actos de violencia. Hay un reglamento que hay que cumplir. Como equipo de fútbol no me puedo retirar del campo. El árbitro no es el que da las garantías, sino la Policía Nacional (…). Lo que diga el reglamente hay que cumplirlo”, indicó.

Por otra parte, Camacho se refirió a las críticas contra Alberto Gamero, técnico de Millonarios, quien habría aceptado volver a jugar el encuentro, pero solo si revezaban la decisión de tarjeta roja contra Daniel Cataño.

“Es una situación de una discusión que se presenta al calor de los acontecimientos, por eso le parecía que no era adecuado. No obstante, el equipo se retiró y se tomó la decisión de no salir a la cancha en esas condiciones de falta de seguridad”, explicó.

De igual forma, se preguntó qué habría pasado si Millonarios hubiera hecho dos goles “¿cómo habría sido la reacción de la hinchada contra el equipo o los jugadores del Tolima?”.

“Millonarios en estas condiciones nunca aceptará estar sometido a la violencia para tomar decisiones futbolísticas”, sostuvo.

Finalmente, Camacho hizo un llamado para que en Colombia se viva el fútbol en paz y destacó que las sanciones deben ser para “cualquier hinchada” en casos relacionados con la violencia.

Reviva la entrevista completa con Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en el audio adjunto: