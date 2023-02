No hay celeridad: Procuraduría por Daniel Rojas, presidente suspendido de la SAE

El pasado viernes 10 de febrero se dio a conocer que Daniel Rojas, presidente de la SAE fue suspendido por por presunto incumplimiento en la venta de Triple A. Según se conoció, por faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, ahora suspendido.

Por este motivo, dentro del marco del Reporte Coronell, pasaron por los micrófonos de La W, Daniel Rojas, y el viceprocurador de la Nación, Silvano Gómez, en donde este último explicó la decisión.

“Estoy limitado por la reserva de la investigación, que es un deber que tengo que cumplir hay las precisiones que haré son solamente sobre los hechos de manera general y sobre lo que permite la ley de informar sobre las actuaciones de las autoridades”, puntualizó Gómez al iniciar.

Posteriormente el viceprocurador fue enfático en mencionar que en el caso y en el accionar de la Procuraduría frente al caso de Rojas y la SAE, “ no hay ninguna celeridad , partamos del hecho que la ley así lo autoriza. Esto no es por capricho ni por decisiones unilaterales o arbitrales; es frente a la existencia de circunstancias con relación al ordenamiento jurídico dándole garantías a los sujetos procesales sin ningún interés distinto a aquel que nos ordena la ley . No hay ningún interés distinto al que nos impone la ley y nos obliga cumplir las reglas morales, no hay ninguna persecución que parta de un hecho infundado”.

Y que según explicó Gómez, hay un contrato y al haberlo la ley permite actuar, pero que no lo están haciendo “bajo ningún interés, hay hechos y un contrato que nos demanda la actuación, actuación encaminada a establecer las razones jurídicas”.

Además, sobre la situación, se le cuestionó qué recurso tiene el acusado frente a la decisión de suspenderlo.

“ La decisión se consulta ante la procuradora y allí interviene el sujeto disciplinable con la garantía de que se le atendrán sus solicitude s, nosotros convocamos a que nos controviertan la decisiones dentro del uso de las herramientas procesales con el respecto que merecen las autoridades”, dijo.

Finalmente, expresó que si se demuestra que desde su parte se equivocaron

“Si mañana u hoy aparece una razón que diga que estamos equivocados, la vamos a cumplir y aplicar porque así hemos vivido nuestra vida jurídica y nuestro compromiso con el ordenamiento social y jurídico de la sociedad”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: