Presidente del Tolima: “no estoy de acuerdo con los solidarios con Daniel Cataño”

César Camargo, presidente del Tolima, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la difícil situación que se vivió en el estadio Manuel Murillo Toro luego de que un hombre ingresara al campo y agrediera a Daniel Cataño previo el inicio del juego entre Deportes Tolima y Millonarios.

“Fue un hecho aislado de un hincha que genera un bochornoso acto y hay que poner las cosas en sus justas proporciones. No es acto para estar en los estadios”, indicó.

A pesar de su rechazo a lo que hizo el hombre que agredió al jugador del cuadro ‘embajador’, también señaló a Cataño por sus gestos y “provocaciones” a la hinchada del Tolima.

“No estoy de acuerdo con las incitaciones de Daniel Cataño en el hotel y el campo de juego. Jugadores o dirigentes no podemos hacer ese tipo de actos porque producimos violencia”, dijo.

“No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante (Millonarios) en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño”, añadió.

Y es que no paró ahí, pues mencionó que no se puede condenar solo la agresión del supuesto hincha del Deportes Tolima. “Tampoco podemos aceptar a que los jugadores inciten a más violencia”.

Sobre si reclamará los puntos ante la Dimayor por el abandono del terreno de juego de Millonarios, recalcó que se debe hacer lo que diga el reglamento.

“Debemos llevar el debate con altura. Reprocho todos los actos de violencia y no justifico los actos de violencia. Hay un reglamento que hay que cumplir. Como equipo de fútbol no me puedo retirar del campo. El árbitro no es el que da las garantías, sino la Policía Nacional (…). Lo que diga el reglamente hay que cumplirlo”, indicó.

Finalmente, se refirió a si había o no falta de garantías para que se desarrollada el partido, teniendo en cuenta que una parcialidad del público aplaudió la agresión del hombre al jugador.

“La opción de jugar después no la aceptaron (…) Nadie dijo que no había garantías, lo contrario dijo la Policía”, sostuvo.

“Lo que no puede pasar son una serie de errores. No me solidarizo ni con el muchacho ni con Cataño. Tampoco con los gestos que hizo Daniel antes del partido ni con la premisa de Millonarios de que o había garantías”, concluyó.