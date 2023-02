“No descartamos mensaje de urgencia para la reforma a la salud”: MinInterior

En los micrófonos de W Radio habló el ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre el trámite en el Congreso que tendrá la reforma a la Salud, ya que justo se presenta en sesiones extraordinarias. Sin embargo, Prada no descartó poner sobre la mesa el mensaje de urgencia para la reforma.

“No se ha debatido, no lo descarto, pero no ha sido objeto de discusión. Mañana una vez de presente la adición presupuestal vamos a expedir un decreto que adiciona las extras habilitar para que desde el próximo jueves que se inicie el reparto de las comisiones constitucionales respectivas y arranque el debate”, dijo el ministro.

Y también el alto funcionario explicó, el por qué se presentó la radicación en sesiones extraordinarias en el Congreso, “presentarlo en extras es para ganar tiempo, al no tener mensaje urgencia al ser un proyecto de ley que se tramita ordinariamente para continuar su proceso en el 16 de marzo y la aspiración es antes que el 20 de junio sea ley de la República. Será el Congreso que tenga la última palabra”.