El ABC del nuevo escándalo que afecta al FC Barcelona

FC Barcelona. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

El FC Barcelona está envuelto en una nueva polémica tras la investigación revelada en el programa “Què T’hi Jugues” de la Cadena SER Catalunya.

Esto después de que se diera a conocer que el ‘Barça’ pagó 1′392.680,02 euros en tres temporadas a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del comité de árbitros, para que elaborara informes de los colegiados que dirigía y los enviará al club. Adrià Soldevila, uno de los periodistas que sacó a la luz el escándalo se refirió a la situación en La W.

“La investigación surge porque hay una inspección fiscal a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del comité técnico de árbitros de la federación española, y esta lo que ve es que hay unos pagos al Barcelona que no están bien tributados. Le preguntan de dónde salen estos pagos, pero no puede responder porque no hay ninguna documentación. A partir de allí hacienda lo que hace es pasar esta investigación a la Fiscalía para que revise si hay algún posible delito de corrupción en particulares” afirmó el periodista.

Josep Laporta, presidente del cuadro catalán, afirmó cuando salió a la luz el escándalo que “no es coincidencia que salga ahora cuando estamos en nuestro mejor momento”. Sin embargo, Soldevila fue enfático en afirmar que no escogieron el momento en el cual publicar por conveniencia, sino porque ya tenían la noticia cerrada con todos los detalles para dar la información completa. Además, añadió que “no es nunca un buen momento para dar una mala noticia sobre un club de fútbol”.

Esta mañana Javier Tebas, presidente de la Liga, afirmó esta mañana que no es posible una sanción disciplinaria deportiva porque han pasado 5 años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años; no obstante, Adrià Soldevila enfatizó en que a nivel penal esto puede tener desarrollo. “A nivel penal la corrupción entre particulares prescribe a los 5 años y todavía no se han cumplido, se cumplen en junio próximo. Si entra un juzgado a investigar este caso a raíz de la investigación de la fiscalía, no habrá prescrito y se va a mirar todo” señaló. Asimismo, añadió que se podría revisar no solo los tres años en cuestión sino todos los pagos realizados anteriormente, pues según apunta Josep María Bartomeu, ex presidente del FC Barcelona, estos vienen desde 2001.

En relación a las comparaciones con el escándalo del ‘Calciopoli’ por el cual varios clubes italianos se vieron directamente afectados al encontrarse que influían en las designaciones arbitrales, afirmó que no son similares. “Es diferente porque en ese caso se descubrieron unas presiones tremendas a muchos árbitros, aquí se habla del vicepresidente del comité de árbitros, no de árbitros concretamente”. En aquella oportunidad, la Juventus fue descendido y en este caso las consecuencias no serían las mismas.

En cuanto a la utilidad que podrían tener estos informes para el club, Soldevila señaló que lo que afirma el FC Barcelona es que siempre es importante conocer cómo pita el árbitro y cómo se comporta. Si bien este trabajo actualmente se hace desde el club, “el salario que cobra esa persona no tiene nada qué ver con lo que cobraba esa persona desde fuera”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que los pagos influyeran en decisiones arbitrales reconoció que hablaron con varios árbitros del fútbol español los cuales niegan que José María Enríquez Negreira tuviera influencia en los arbitrajes.

Escuche la entrevista completa: