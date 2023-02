¿Se viene la revolución de los vinos blancos en La Rioja?

El New York Times publicó la lista de los 20 mejores vinos por debajo de 20 dólares, en donde destaca uno, el Muga Rioja Blanco 2021. A propósito, La W habló con Juan Muga, director comercial de Bodegas Muga.

“Para nosotros es una gran noticia salir en el New York Times, una referencia a nivel mundial. No se imaginan la alegría que nos da. Quería agradecer cómo se está comportando a nivel principal en el mundo del vino Colombia en los últimos años, no solo el consumo, sino la cultura”, dijo.

Ante este crecimiento que ha tenido el mundo de los vinos blancos, se refirió a si podría darse una revolución con los vinos blancos.

“El vino tinto siempre será la estrella de La Rioja, nuestro tempranillo querido”, comentó.

Asimismo, se refirió a los impuestos en Colombia en cuantos, a sus vinos, en especial al Muga Rioja Blanco 2021.

“No están tan mal en Colombia. En Colombia ese vino (el suyo) está a más o menos 20 dólares, es muy rico, cítrico, tiene una acidez y para la gente que quiere iniciarse en el mundo de los vinos ese Muga Blanco es una maravilla para quien quiere viciarse”, indicó.

Por otro lado, explicó que tras la pandemia la exportación de vinos de España hacia América Latina se ha visto afectada, pero volvió a destacar la cultura de consumo de vino que se está gestando en el continente.

“Por el libre comercio que hay con el cono sur salimos mal parados en el aspecto de los impuestos, pero a pesar de ello y la pandemia sí que ha hecho crecer la cultura del vino”, aseguró.

Reviva la entrevista completa con Juan Muga en el audio adjunto: